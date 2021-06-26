印度變異株入侵　柯文哲：不一定要求+0「終究會侵入台灣」

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心26日公布國內新增80例新冠肺炎確診病例，78例為本土個案；確診個案中新增13例死亡。其中，北市新增30例。針對Delta印度變種病毒入侵，台北市長柯文哲說，目前只有7國入境者要特別進入集中檢疫，但現在有85個國家出現了，「我不認為一定要求『+0』，就好像美國，還是每天有1萬人在感染，這給我們一個思考」。

柯文哲說，屏東已經有7例Delta印度變種病毒株，現在中央是規定有7個國家入境要集中檢疫14天，但有85個國家出現印度變異株，「我覺得這樣，這85個國家只有防堵7個國家，80／20法則，終究印度變異株還是會侵入台灣」，更何況已經侵入到屏東，只是不曉得有沒有擴散到其他地方。

柯文哲強調，不認為一定要「+0」，就好像美國，還是每天有1萬人在感染，這給我們一個思考。

柯文哲說，每天都會看美國新增案例，可以看出美國處理疫情的態度。去年3月開始大概美國是平均1天4萬，但總統大選前，往上飆到8萬，當時認為川普選情不穩；而去年投票完，美國疫情很明顯就失控了，很明顯政府功能不好，接著拜登上台後快速打疫苗，每個月大概可以打到6000萬劑，以這種速度打，感染人數就下降。

柯文哲說，目前美國打完第1劑的有55%，打完第2劑應該也有40%，現在雖然還是1天1萬名感染，但美國職棒大聯盟都開打了，很多地方也不戴口罩，「解封與否牽涉到政治文化，美國1天有1萬名感染還是解封，美國就是對國家運作、經濟發展，就是那個態度」。