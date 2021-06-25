英國近10年首次出擊！　「女王號」起飛2架F-35B空襲IS

▲F-35閃電II戰鬥機從伊麗莎白女王號航母上起飛。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

英國皇家海軍（Royal Navy）22日證實，伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）航空母艦，已派遣兩架F-35閃電II戰鬥機，執行空襲「伊斯蘭國」（Islamic State of Iraq and al-Sham）的反恐任務，這是英國近十年來首次主動出擊。

綜合外媒報導，這是伊麗莎白女王號首次上場執行作戰任務，分配打擊伊斯蘭國最大部分的任務內容，此次作戰任務同時也是英國自2011年多國武裝干涉利比亞戰爭後，第一次主動派出航母，並從艦上出動戰機執行打擊行動，此次參戰的有兩架F-35閃電II戰鬥機，分別來自皇家空軍第617中隊和美國海軍陸戰隊第211戰鬥攻擊中隊（VMFA 211）。

伊麗莎白女王號打擊群指揮官穆爾豪斯准將（Commodore Steve Moorhouse）在一份聲明中指出，在這次打擊ISIS的戰鬥任務中，展示了以伊麗莎白女王號為首的航母打擊群，除了速度與敏捷度之外，也證明其能為英國與盟國，帶來更多軍事和政策選擇。

混合空中聯隊於6月18日開始作戰行動，但美國海軍陸戰隊和美國國防部並未說明任務的位置或空襲成功的目標。

據BBC報導，英國皇家海軍上一次以航空母艦執行起降作戰任務，可追溯到1943年將勝利號航空母艦（HMS Victorious）借給美軍，前往太平洋戰場執行作戰任務。而此次任務證明了皇家海軍、空軍及美國海軍陸戰隊的航空戰力，已全面整合。

伊麗莎白女王號打擊群於 5 月 22 日載著8架英國皇家空軍F-35B和10架海軍F-35離開英國，在地中海和印太地區進行為期 28 週的部署行動。