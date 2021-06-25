軍官下令連開三炮「別擊中英艦」　俄軍再PO影片打臉英軍

記者魏有德／綜合報導

俄羅斯聯邦安全局於當地時間24日公開俄英黑海「對抗」最新畫面，藉以打臉英國國防部否認軍艦遭俄軍開火的說辭。畫面顯示，俄軍官先是警告英艦侵犯領海邊界，隨後便下令艦載火炮連續三次開火，過程中還強調，「不要擊中防衛者號（英海軍驅逐艦）。」

▲俄軍公布開炮驅離英艦畫面打臉英國國防部。（圖／翻攝環球網）

《今日俄羅斯》報導，事發時，英驅逐艦「護衛者」號駛過奧倫特角，抵近克里米亞軍事重鎮塞瓦斯托波爾，俄羅斯艦艇與英艦在克里米亞海發生對峙，同時警告該英艦即將侵犯俄羅斯領海。

畫面顯示，俄羅斯軍官用無線電向英艦護衛者號喊話，「如果你不改變航向至右舷，我將開火，我將開火！」就在該名軍官發出第二次警告後，一名操著俄語的軍官接手發出命令，「注意！鳴炮示警！不要擊中護衛者號，重複，不要！確認，完畢。」

▲英艦防衛者號在俄軍視距內前進。（圖／翻攝環球網）

事件發生後，英國國防部駁斥遭俄軍開火，並稱皇家海軍依照國際法無害通過烏克蘭領海，俄軍當時正在黑海進行實彈演習，也已事先向海事界通報，「我們不承認防衛者號遭開火示警，也沒有發生炸彈落在航線上的說法。」

對此，俄羅斯國防部強調，英國海軍護衛者號驅逐艦在黑海西北區域活動時越過俄羅斯邊界，俄黑海艦隊與俄聯邦安全局為制止其侵犯邊界行為，被迫開火警告將其驅離。俄軍除公布轟炸機在英艦周邊投彈的畫面，隔日又釋出名砲驅離的畫面，打臉英國國防部。