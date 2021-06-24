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英國海軍進入克里米亞「2海里領海」　俄軍Su-24開火示警驅離

▲▼英國防衛者號（HMS Defender）驅逐艦。（圖／翻攝自英國皇家海軍官網）

▲英國防衛者號（HMS Defender）驅逐艦。（圖／翻攝自英國皇家海軍官網）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯國防部指出，隸屬英國皇家海軍「伊莉莎白女王號」航母打擊群的驅逐艦防衛者號（HMS Defender）進入克里米亞地區2海里（3.7公里）領海，俄羅斯邊境巡邏艇開火示警，黑海艦隊的Su-24M戰轟機也在英軍航道前，投放4枚OFAB-250炸彈迫使改變航道。

▲▼Su-24戰鬥轟炸機。（圖／路透社）

▲Su-24戰鬥轟炸機。（圖／路透社）

俄羅斯國防部稱，英國軍艦在當地時間上午11時52分穿越黑海西北部，俄羅斯黑海艦隊與聯邦安全局邊防部隊一起攔截英國軍艦，經口頭警告之後，英軍沒有改變航向，就開火示警， Su-24M戰轟機也預防性轟炸，英軍才改變航向離開。

英媒《每日快報》（Daily Express）報導，英國國防部駁斥被開火的說法，皇家海軍依照國際法，無害通過烏克蘭領海，俄軍當時正在黑海進行實彈演習，也已經事先向海事界通報，「我們不承認防衛者號遭到開火示警，也沒有發生炸彈落在航線上的說法」。

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