英國海軍進入克里米亞「2海里領海」　俄軍Su-24開火示警驅離

▲英國防衛者號(HMS Defender)驅逐艦。(圖/翻攝自英國皇家海軍官網)



記者林彥臣/綜合報導

俄羅斯國防部指出,隸屬英國皇家海軍「伊莉莎白女王號」航母打擊群的驅逐艦防衛者號(HMS Defender)進入克里米亞地區2海里(3.7公里)領海,俄羅斯邊境巡邏艇開火示警,黑海艦隊的Su-24M戰轟機也在英軍航道前,投放4枚OFAB-250炸彈迫使改變航道。

▲Su-24戰鬥轟炸機。(圖/路透社)



俄羅斯國防部稱,英國軍艦在當地時間上午11時52分穿越黑海西北部,俄羅斯黑海艦隊與聯邦安全局邊防部隊一起攔截英國軍艦,經口頭警告之後,英軍沒有改變航向,就開火示警, Su-24M戰轟機也預防性轟炸,英軍才改變航向離開。

AIS data shows that HMS Defender was at it's closest around 10 nautical miles (18.5km/11.5mi) from the Crimean coast. The UN state that territorial waters can be up to 12 nautical miles. This would put HMS Defender 2 nautical miles or 3.7km inside 'Russian' waters around Crimea. pic.twitter.com/nLUZ96Qs04