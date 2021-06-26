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禁民眾「連結」卻在辦公室熱吻小3　英衛生大臣道歉：違反社交距離

▲▼英國衛生大臣漢考克遭爆與女助理大搞婚外情。（圖／路透）

▲漢考克遭爆與女助理大搞婚外情，2人還在辦公室不顧社交距離規定熱吻。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）最近遭爆與女助理柯拉丹吉羅（Gina Coladangelo）大搞婚外情，還流出2人不顧社交距離規定熱吻的畫面，讓反對黨憤而要求首相強生（Boris Johnson）將其開除。漢考克隨後發出道歉聲明指出，他對自己「讓人們失望」的表現感到「非常抱歉」，而強生也接受了漢考克的道歉。

綜合BBC與《衛報》報導，漢考克在英國爆發新冠疫情後，就一直因為無法控制疫情而被要求下台。隨著《太陽報》獨家披露，漢考克於5月6日社交距離禁令期間，與已婚女助理在辦公室內擁吻，讓輿論炸開，狂轟漢考克要求民眾不得與家人外的人有親密接觸，自己卻未遵守相關規定，根本就是「只許州官放火」的行為，也讓反對黨工黨對此窮追不捨。

工黨成員指責漢考克對社交距離禁令的態度「虛偽」，再加上疫情一再爆發，反映出漢考克能力不足，因此要求他立即下台。漢考克隨後發出簡短說明指出，「我承認違反了保持社交距離相關指引，讓大家失望了真的很抱歉，我目前仍將重心放在如何讓國家走出疫情之上，因此如果大家能在這件私事上為我和家人保留隱私，將讓我感到十分感激。」

警方表示，儘管政府建議人們盡可能保持1至2公尺的距離，但在工作場合保持社交距離並非法律的強制規定，因此他們目前尚未對漢考克展開調查。英相強生隨後也透過首相府接受漢考克的道歉，並表示他對漢考克充滿信心，認為此事已告一段落。

漢考克與柯拉丹吉羅之間的醜聞不止於2人都已婚，《泰晤士報》指出，漢考克在任命柯拉丹吉羅為為衛生部非執行董事時，並未通報2人早在牛津大學就讀時就已認識，引發不少人質疑，此任命案可能不符規定。不過，一名政府發言人表示，柯拉丹吉羅的任命是「按照常規方法做出的」，並「遵循了正確的程序」。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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