禁民眾「連結」卻在辦公室熱吻小3　英衛生大臣道歉：違反社交距離

▲漢考克遭爆與女助理大搞婚外情,2人還在辦公室不顧社交距離規定熱吻。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

英國衛生大臣漢考克(Matt Hancock)最近遭爆與女助理柯拉丹吉羅(Gina Coladangelo)大搞婚外情,還流出2人不顧社交距離規定熱吻的畫面,讓反對黨憤而要求首相強生(Boris Johnson)將其開除。漢考克隨後發出道歉聲明指出,他對自己「讓人們失望」的表現感到「非常抱歉」,而強生也接受了漢考克的道歉。

綜合BBC與《衛報》報導,漢考克在英國爆發新冠疫情後,就一直因為無法控制疫情而被要求下台。隨著《太陽報》獨家披露,漢考克於5月6日社交距離禁令期間,與已婚女助理在辦公室內擁吻,讓輿論炸開,狂轟漢考克要求民眾不得與家人外的人有親密接觸,自己卻未遵守相關規定,根本就是「只許州官放火」的行為,也讓反對黨工黨對此窮追不捨。

EXCLUSIVE on today's front page: Shocking evidence of Matt Hancock's secret affair with closest aide caught on camera https://t.co/mwfi8O6128 pic.twitter.com/UbeTD5dBDr