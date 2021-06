「黑海驅離英軍艦」遭否認　俄釋出影片打臉：英國已變成老鼠

記者葉睿涵/綜合報導

俄羅斯國防部聲稱,隸屬英國皇家海軍「伊莉莎白女王號」航母打擊群的驅逐艦「防衛者號」,於23日進入俄羅斯領海,並在邊境巡邏艇開火示警與轟炸下,才終於改變航道,然而此說法卻遭英國否認。俄羅斯隨後釋出現場畫面,前俄羅斯黑海艦隊海軍司令的科莫耶多夫也表示,「防衛者號」的舉動明顯是站在烏克蘭一邊,這樣的行為並不友好。

據俄塔社報導,俄羅斯國防部指出,「防衛者號」(HMS Defender)於當地時間23日上午11時52分,在黑海西北部穿越俄國邊境,進入克里米亞(Crimea)地區2海里(3.7公里)領海。俄羅斯黑海艦隊與聯邦安全局邊境防衛隊隨後發出警告,但英國軍艦未有回應,因此俄國不得不2度開火示警,黑海艦隊的Su-24M戰轟機也在英軍航道前投放4枚OFAB-250炸彈迫使改變航道。

No warning shots have been fired at HMS Defender.



The Royal Navy ship is conducting innocent passage through Ukrainian territorial waters in accordance with international law.