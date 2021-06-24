「黑海驅離英軍艦」遭否認　俄釋出影片打臉：英國已變成老鼠

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯國防部聲稱，隸屬英國皇家海軍「伊莉莎白女王號」航母打擊群的驅逐艦「防衛者號」，於23日進入俄羅斯領海，並在邊境巡邏艇開火示警與轟炸下，才終於改變航道，然而此說法卻遭英國否認。俄羅斯隨後釋出現場畫面，前俄羅斯黑海艦隊海軍司令的科莫耶多夫也表示，「防衛者號」的舉動明顯是站在烏克蘭一邊，這樣的行為並不友好。

據俄塔社報導，俄羅斯國防部指出，「防衛者號」（HMS Defender）於當地時間23日上午11時52分，在黑海西北部穿越俄國邊境，進入克里米亞（Crimea）地區2海里（3.7公里）領海。俄羅斯黑海艦隊與聯邦安全局邊境防衛隊隨後發出警告，但英國軍艦未有回應，因此俄國不得不2度開火示警，黑海艦隊的Su-24M戰轟機也在英軍航道前投放4枚OFAB-250炸彈迫使改變航道。

No warning shots have been fired at HMS Defender.



The Royal Navy ship is conducting innocent passage through Ukrainian territorial waters in accordance with international law. — Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) June 23, 2021

英國國防部駁斥被開火的說法並指出，皇家海軍依照國際法無害通過烏克蘭領海，俄軍當時正在黑海進行實彈演習，也已事先向海事界通報，「我們不承認防衛者號遭開火示警，也沒有發生炸彈落在航線上的說法」。眼見說法被英國駁回，俄羅斯外交部隨即釋出現場畫面表示，英國軍艦在黑海的活動嚴重違反國際法和俄羅斯法律，俄方將此舉視為無禮的挑釁才以武力警告。

英國國防部發出的聲明與BBC的報導有所出入，據事發時身處「防衛者號」的BBC記者比爾（Jonathan Beale）表示，在「防衛者號」進入克里米亞水域時，他們曾收到俄方警告，如果「防衛者號」不改變航道的話，俄方就會開火，期間有超過20架戰機和2艘俄國船隻一度接近「防衛者號」，最近的距離只相差100公尺遠。

▲俄羅斯認為，「防衛者號」航入克里米亞海域是無禮的挑釁。（圖／翻攝自推特／@RoyalNavy）

據衛星通訊社報導，前俄羅斯黑海艦隊海軍司令科莫耶多夫（Vladimir Komoyedov）分析，「防衛者號」進入克里米亞海域是單純的政治行動，英國希望藉此表明其支持烏克蘭和不承認克里米亞是俄羅斯領地的立場，並無任何軍事目的，但這樣的行為並不友好，讓人看見英國這「海上的雄獅已雄風不再，他們如今已變成了老鼠」。

路透社報導，烏克蘭外交部長庫萊巴（Dmytro Kuleba）事後表示，這起事件反映了俄羅斯在黑海的「侵略及挑釁政策」已對烏克蘭及盟友造成威脅，因此他們敦促北約與烏克蘭合作，在黑海聯手制衡俄羅斯。

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