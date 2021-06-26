陳時中還沒打第二劑疫苗！笑稱「沒空等」不會打殘劑

▲指揮中心召開記者會。（圖／指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫苗開打，不少人急著打疫苗，指揮中心今日召開記者會，指揮中心指揮官陳時中面對提問表示，他尚未接種第二劑疫苗，「這段時間有殘餘的我就會去打，但我指的不是殘劑，我沒辦法等那個時間啦！」

中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，5月9日前已完成第一劑AstraZeneca COVID-19疫苗接種之民眾，皆可於接種後第10至12週公費接種第二劑。專家建議AstraZeneca COVID-19疫苗接種間隔10至12週再接種第二劑疫苗，效益更佳。若有出國急迫性須於8至10週間接種者，亦可酌情提供接種。前述對象均可至各合約醫療院所預約接種，亦建議優先考量原接種醫院，或可至疾病管制署旅遊醫學合約醫院。

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指揮中心說明，截至6月24日止，已有3.3萬人完成兩劑AstraZeneca COVID-19疫苗接種，為使民眾獲得最大免疫保護力，請4月12日至5月9日期間已接種第一劑疫苗之民眾，於接種日起間隔第10-12週後，透過各醫院預約系統預約接種第二劑疫苗。為確保該等對象第二劑AstraZeneca COVID-19疫苗接種之權益，指揮中心將依據4月12日至5月9日每週AstraZeneca COVID-19疫苗接種量，自本週起4週內，每週配送至指揮中心指定之COVID-19疫苗合約醫療院所，預計全臺4週配送量約6.9萬劑。民眾可優先於原接種醫院預約，或可至疾管署旅遊醫學合約醫院接種（院所名單詳見附件，將視各院接種與開放情形適時調整）。

指揮中心提醒，前往接種前務必確認備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及「健保卡」，若「COVID-19疫苗接種紀錄卡」已遺失，民眾可返回第一劑接種之醫療院所補發，並完成第二劑接種。指揮中心進一步說明，國外臨床試驗資料分析顯示，完成兩劑AstraZeneca COVID-19疫苗接種且間隔 12 週以上，保護力可達81%，籲請民眾可於第一劑接種10-12週後，完成第二劑接種，使疫苗發揮最大效益。