英媒指台灣晶片廠「監禁移工」禁止刷牙　他喊：我們也是人

▲ 台灣電子廠爆發群聚，引起外界對晶片危機惡化的憂慮。（圖／記者黃孟珍攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國媒體25日披露，台灣晶片製造商為滿足新冠大流行下全球對半導體的需求，採取措施禁止員工離開工廠，以防病毒傳播，等同將員工「囚禁」在工廠內，甚至不准他們刷牙。員工還被告知，若確診新冠肺炎後死亡，會在沒有家人的陪伴下，孤獨被火化。

報導指出，新冠疫情肆虐一年多以來，全球對消費型電子產品的需求激增。台灣科技公司被控因難以維持晶片生產，利用恐懼心理，將外籍移工「監禁」在宿舍內並禁止刷牙，部分業者更揚言對染疫的員工祭出罰款。

台灣是全球先進晶片最大供應商，對於幾乎所有消費型電子產品都至關重要。隨著台灣5月爆發本土疫情，引起各界擔心，工廠停產可能加劇全球晶片短缺。《每日電訊報》調查發現，台灣多家利潤豐厚的半導體公司在疫情下壓迫員工權益，更引發歧視東南亞移工爭議。

《每日電訊報》採訪多名移工及人權組織，並查閱逾20份內部文件後發現，這些工人不僅被鎖在宿舍，禁止外出購買基本生活用品，還被威脅若在放假時確診新冠，可能因此丟了工作。

該報取得人力仲介傳給移工的訊息顯示，「如果你死了，遺體會立即在台灣火化。你的家人無法看到遺體，家庭經濟來源會立即中斷。如果沒死，你得負擔隔離期間所有隔離費用、醫療費用及與你有過接觸者的相關費用。」

▲ 新竹移工快篩站。（圖／新竹市政府提供）

一名菲律賓移工宣稱，公司要求下班後一小時內回到宿舍，12小時輪班期間還被禁止刷牙，若違反規定就算「重大過失」，很多人都擔心因此沒了工作，「我好像被關進監獄，一舉一動被公司控制。」

該公司對此則表示，「員工可自由行動，但鼓勵他們遵循CDC建議，待在家中或宿舍，避免非必要旅行及集會」，也能理解員工的焦慮，有提供財政補貼。一切防疫措施都依照CDC指導方針，適用於所有員工。出於衛生考量，所有工廠都禁止刷牙。

另一名菲律賓移工對公司的管制措施表示，「這真的很讓人傷心。我們移工對台灣經濟貢獻許多，這真的很傷人。很難過他們沒有公平對待我們，我們也是人。」

台灣疾管署則強調，移工並未被禁止外出，且雇主若以「不正當手段」限制活動，可能得承擔刑事責任，要求員工簽署確診責任協議的業者可能失去可雇用外籍移工的許可證。

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