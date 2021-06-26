Delta「大魔王」現蹤台灣尾　屏東進駐枋山前進指揮所全力圍剿

▲枋寮警分局員警協助發放防疫包 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台中市嬤孫境外移入在枋山鄉居家檢疫期間確診，證實是「印度Delta變異株」，加上後續同村有7人染疫，縣府決定料敵從寬，今(26)日宣佈成立前進指揮所，除擴大篩檢站量能，連絡國軍配合環保局進行環境清潔消毒，明(27)日起為當地居民接種疫苗。縣長潘孟安強調，雖然病毒來自境外，但一定盡全力防堵，請大家安心！

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▲▼快篩站、店家暫停營業。

潘孟安表示，秘魯返國的嬤孫係印度Delta變異株引起，但枋山7例是否是相同的病毒株，中央流行疫情指揮中心尚未公佈，但縣府超前佈署，因此，前日在枋山成立的篩檢站，決定由一組變成二組，讓篩檢量能加倍，並延長到28日，他本人昨晚也來回二百餘公里到枋山，親自利用村里廣播系統，鼓勵村民儘管正值農忙期間，仍務必出來篩檢，才能保護自己及他人。

他說，已經要求超商、市場、餐飲業者等停止營業三天，社會處則備妥防疫包，將依家戶發放，讓居民應急，此外，也由環保局與國軍協調，共同做環境清潔消毒。

他表示，枋山鄉的楓港、善餘兩村村民是這次群聚感染的重點地區，因此，除了篩檢外，持篩檢陰性證明，從明天開始到29日，為期3天在枋山老人活動中心開設速打站，為兩村村民施打疫苗。

另枋山前進指揮所在今天下午成立，由衛生局領軍，整合各單位進駐，掌握在地所有狀況，做第一時間的回報處理，務必全力防堵這境外來到台灣的「印度Delta變異株」的傳染鏈。

潘孟安強調，縣府料敵從寬，做好所有準備措施，請居民不要恐慌，縣府團隊會一直都在，中央也會全力支援，更希望外界不要任意揣測，或出現不實的傳言，只要大家一起攜手合作，一定可以阻斷這次的疫情危機。

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