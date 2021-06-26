快訊／投1萬劑疫苗「一網打盡」批發市場　柯文哲：放寬資格造冊

▲台北市疫情記者會，市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

記者陳家祥／台北報導

面對市場群聚感染風暴，台北市長柯文哲26日宣布，準備了大概1萬劑疫苗，會把批發市場，這禮拜沒打完的下禮拜一二三四全部打完，而且資格認定會放寬，「一張承銷人的牌照，他講他有4個工作人員，不要緊，造冊通通都處理，現在把剩下的AZ疫苗大概1萬劑，全部來處理批發市場。

指揮中心表示，26日新增之78例本土病例，為36例男性、42例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。個案分佈以新北市36例最多，其次為台北市30例、桃園市、基隆市及屏東縣各3例，苗栗縣、彰化縣及新竹縣各1例。

其中雙北地區以外縣市12例中，10例為已知感染源、2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

北農爆發群聚感染，位於萬華的環南市場也陸續有攤商確診。北市議員許淑華表示，環南市場確診數現在已經累積到43位，甚至直到昨天都還有人確診。

柯文哲表示，從統計圖來看，有一個很突出的就是萬華區，從獅子王、阿公店問題，現在是批發市場的問題；士林在護理之家群聚感染後，查起來是沒有擴散出去，但數量比較多，士林會特別注意。

柯文哲說，北市的防疫現在分兩群處理，一個是萬華2.0專案，因為已經不是過去的社區感染模式。其他全市11行政區，就按照清零計畫執行，把社區潛藏的感染原一個一個消滅掉。