祖孫染「Delta變異株」！屏東2村村民嚇壞…300人冒雨衝快篩站排隊

▲▼屏東快篩站湧現排隊人潮。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

中央疫情指揮中心25日證實，屏東一對從祕魯返台的祖孫（案13332、13333），感染印度變異株Delta病毒，目前相關本土個案還有住在祖孫隔壁的親戚兼鄰居、自營計程車司機等共7人確診。面對疫情，民眾也不敢大意，屏東的採檢站26日上午湧現300多名村民冒雨排隊快篩，由於人數過多，警方趕緊協助發放號碼牌，並請領到200號以後號碼牌的民眾下午再前往快篩站。

屏東縣政府表示，在自營計程車司機(案14298)確診後，縣府漏夜進行疫調，匡列居家隔離對象進行篩檢，發現乘客(案14409)同住友人(案14407)及其孫(案14408)同時確診。而隔壁住的是2位台中市的嬤孫（案13332、13333），係由秘魯返國後，搭乘防疫計程車直接到(案13332)娘家空屋居住。

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中央疫情指揮中心25日公布，秘魯返國的嬤孫為印度Delta變異株引起。屏東縣政府指出，本土7例是否是相同的病毒株，還在進行比對中，另外，秘魯返國嬤孫隔壁的案14408為北部返鄉，也是可能的感染源，這些都有待中央比對後才能確認。

由於相關本土個案病毒株比對結果尚未出爐，縣政府不敢大意，決定家家戶戶發放防疫包，26日上午快篩站湧現排隊人潮，不少民眾冒雨排隊要進行快篩，快篩站一個上午快篩名額約200人，卻來了300多人，警方見狀趕緊協助發放號碼牌，請領到200號以後號碼牌的民眾下午再前往快篩站進行篩檢。