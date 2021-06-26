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快訊／張顯耀涉打特權疫苗！義大醫院是累犯　衛生局全開鍘重罰

記者許宥孺／高雄報導

又有特權打疫苗！國民黨高雄市前立委張顯耀遭爆料，5月28日到燕巢義大醫院施打AZ疫苗，由於先前已有黃昭順案例在先，這回已是第二樁特權插隊，衛生局將依法對張顯耀和義大醫院重罰。

▲▼ 09：30於黨部媒體中心召開「民進黨暗黑網軍續集」記者會，由蔡正元副秘書長、張顯耀副祕書長兼發言人、邱毅共同主持。 。（圖／記者張一中攝）

▲國民黨前立委張顯耀疑插隊打苗，衛生局將開罰。（圖／記者張一中攝）

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▲義大醫院燕巢總院 。（圖／義大醫院官網）

▲義大醫院燕巢總院 。（圖／義大醫院官網）

有意參選左楠區議員的黃偵琳日前才爆料，前國民黨立委黃昭順在5月29日到義大大昌醫院接種疫苗。沒想到特權疫苗不只一件，黃偵琳25日晚間再爆料，5月30日，國民黨前立委張顯耀到義大醫院施打AZ疫苗。

衛生局表示，將依傳染病防治法第36條，對張顯耀開罰，可處新台幣3000至1萬5000元罰鍰。而若他涉「藉勢藉端」將追究刑事責任，不過相關罰則仍需當事人進行意見陳述後才能進一步裁定。

至於義大醫院已是累犯，衛生局將會重罰，至於是依哪一條法條開罰，還會再研議。

義大醫院表示，張顯耀先生為本院協力廠商之一，為協助本院採購防疫物資和設備及疫苗等事宜，需頻繁進出醫院，其亦屬密切接觸本院醫療人員情況，故列為醫療院所高風險非醫事人員類別施打疫苗。

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