桃園如何打殘劑？大醫院電話被打爆　衛生局：原合格施打類別優先

▲疫苗嚴重不足，如何預約「殘劑」疫苗施打受關注。（圖／市府資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

中央流行疫情指揮中心宣布，為有效利用疫苗，當日最後一瓶開瓶剩餘劑量將開放候補接種；訊息一出，桃園各大醫院民眾詢問電話接到爆！市府衛生局表示，該局疾管科已通知各醫院，關於疫苗殘劑，在桃園各衛生所及未來施打站仍以原合格施打範圍內為第一選擇，殘劑疫苗開放非開放對象接種，可打電話向桃園原合約COVID-19院所及衛生所預約。

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▲鄭市長表示，候補施打殘劑疫苗的順序應由中央來規範。（圖／市府資料照）



市長鄭文燦25日於市府防疫說明會中表示，疫苗開封後要在幾個小時內打完，所以最後一瓶可能會有殘劑，為有效利用疫苗，才會有候補名單的問題，但是殘劑不可能是可以提供9人或是8人施打，而是個位數的小數量，各醫院或衛生所可以根據中央規定的候補規則來施打，至於候補施打殘劑的順序則應統一由中央來規範，避免混亂。

衛生局表示，關於疫苗殘劑，在桃園各衛生所及未來施打站仍以原合格施打範圍內為第一選擇，殘劑開放非開放對象接種，可打電話向桃園原合約COVID-19院所及衛生所預約。至於桃園有部分醫院，對殘劑施打因應還不清楚，衛生局則表示，應該是疾管科通知各醫院窗口還沒傳遞到。

衛生局補充，中央流行疫情指揮中心先前針對最後一瓶疫苗開瓶的剩餘劑量，可由接種單位規劃候補名單機制，建議執行方式如下：

一、接種單位公告COVID-19疫苗接種作業及開放候補名單登記。

二、請接種單位建立其他18歲以上接種對象候補名單。

指揮中心指出，當剩餘劑量使用於非現行開放類別對象時，請於該等人員之接種同意書空白處進行註記「剩餘劑量使用者」，該同意書由接種單位備查，並將接種資料上傳。另針對接種站設站、至機構/洗腎診所接種或外展接種服務作業，亦比照上述原則事先規劃候補名單。接種單位可依上述建議事先規劃，以利有效並妥善的運用疫苗資源。

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