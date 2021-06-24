石門水庫蓄水58.8%水情改黃燈　桃園運動中心、泳池仍暫停開放

▲截至24日下午4時，蓄水量已增至近六成，水情改為減壓供水黃燈。（圖／翻攝自桃園觀旅局即時影像）

記者沈繼昌／桃園報導

石門水庫在最近連續幾波梅雨帶來雨量進帳，截至24日傍晚4時為止，蓄水率已達58.8%接近六成，有效蓄水量則有11921.50萬噸，市長鄭文燦表示，市府去年10月開始實施抗旱對策，感謝中央與地方抗旱團隊透過調度、節水、備援3大策略，多元運用地下水等5大備用水源，水情已改為減壓供水的黃燈，但因應疫情管制，運動中心、游泳池與三溫暖等仍然暫停開放，籲請市民需節約用水。

鄭文燦24日上午主持桃園市抗旱應變會議時指出，因應缺水危機，桃園市去年10月開始實施抗旱對策，每週召開抗旱會議，這段時間感謝中央與地方抗旱團隊，透過調度、節水、備援3大策略，多元運用地下水、放流水、工地水、河川水、埤塘水等5大備用水源，共同推動桃竹備援管線工程，北水南調支援新竹用水，減少石門水庫水源下完成第一期作供灌等艱難任務。

▲桃園市長鄭文燦24日主持市府抗旱會議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，目前石門水庫蓄水率已回升近6成，桃園市自6月22日起調整水情燈號為減壓供水黃燈，未來仍將持續推動科學園區、工業區與科技產業園區自主節水5%，農業區精準灌溉等用水政策，兼顧農業、民生、工業用水權益。市府也計畫將桃園抗旱節水經驗集結成書，記錄抗旱歷程努力，作為未來參考使用，並規劃建立水井水質資料庫與管理系統，以提升城市防災韌性。

鄭文燦還提及，桃園工業用水量大，又處於北水南調樞紐地位，在中央與地方抗旱團隊努力下，將備援計畫極致化，民生與工業採取最小限制，讓調度、節水、備援3大抗旱政策順利執行，共同度過缺水時刻。此外，因疫情管制措施，桃市運動中心、游泳池與三溫暖等仍暫停開放，除節水需求外，也因應防疫所需，請業者與民眾理解體諒。

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