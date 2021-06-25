桃園疫苗剩不到7000劑　鄭文燦：請第一至第六類或孕婦施打

▲桃園市長鄭文燦25日表示，根據統計桃園市疫苗AZ剩約6000劑、莫德納剩餘約900劑，籲請第一至第六類民眾或孕婦合趕快前往醫療院所施打。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦25日主持市府防疫專案會議表示，中央配賦給桃市疫苗，目前疫苗剩不到7000劑，籲請符合資格第一至第六類優先施打疫苗對象、75歲以上長者、孕婦把握機會前往醫院或衛生所施打；另外，中央下月會再配賦莫德納疫苗，市府會持續推動接種計畫，希望下半年能達疫苗普及率達到60%甚至70%之目標。

鄭文燦指出，中央配賦疫苗，AZ疫苗共計17萬9700劑，經過幾輪施打後，目前AZ疫苗剩餘約6000劑，莫德納疫苗剩下約900劑。另外7月1日起中央將配賦莫德納疫苗，市府會針對符合優先施打對象推動接種計畫。

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▲桃園市25日召開防疫專案會議，各局處報告防疫相關訊息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦認為，新到莫德納疫苗配賦後，希望下半年疫苗普及率能達60%甚至70%，但要看政府以多元方式取得疫苗，讓整個社會都有免疫力，希望下半年能達此目標。因為疫苗是安全的，只要按照醫務人員指示施打，這對整體市民保護是很有幫助的，也是利大於弊。

鄭文燦強調，針對國軍804醫院群聚感染事件，經過二採、三採，還是有篩檢出確診個案，這樣是對的，以避免有任何破口，所以還要進行所謂的四採。因為病毒的傳播力很強，潛伏期也很長，不論是醫院、家庭或職場發生群聚感染事件，都要落實精準疫調與嚴格匡列。希望防疫團隊以高標準處理每個確診個案與感染事件，才能讓防疫防線守得更好。

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