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黃偉哲公然「逆時中」！批殘劑政策造成亂象　讓特權遍地開花

▲台南市15日起至20日針對首波高齡長者施打AZ疫苗，台南首創診所施打疫苗，分流施打疫苗以避免群聚，保障長者健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲認為，中央開放殘劑預約候補，這種作法會造成疫苗施打亂象，讓特權可以介入，反而影響正常疫苗的施打量能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心表示，即日起開放18歲以上的成人能預約候補，接種最後一劑殘劑，台南市長黃偉哲指出，中央此一政策已造成「亂象」，且易造成有人藉著這個殘劑的施打造成特權介入，應該把疫苗打好打完才對。

因COVID-19疫苗大規模接種，但民眾預約接種疫苗時卻爽約，剩下的殘劑可能浪費，中央流行疫情指揮中心表示，即日起開放18歲以上的成人能預約候補，接種最後一劑殘劑，台南市長黃偉哲表示，中央流行疫情指揮中心上午宣布開放18歲以上的成人預約候補，坦白講已經造成了亂象，早上剛宣布，台南已經接到外縣市的人，很多人認為他們如果去補台北補不到，可不可以來補台南？所以亂象已經造成。

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▲台南市長黃偉哲指出，台南市疫苗施打率是104％，對免疫力而言是很有助益的。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，到時每天有多少殘劑，不是我們能控制，有沒有人藉著這個殘劑的施打造成特權介入？譬如說，有些有力人士的，有些自稱是志工，有些自稱是志工的家人，他的家人有些是年輕朋友18歲以上，這部分很難去遏止，到時候打出來的名單，可能會有一些大家覺得很奇怪，有些特權、高官的家人等等出現，這部分他覺得會造成很大的亂象。

黃偉哲說，台南市會來召開疫苗施打的會議，針對殘劑的部分，盡量不要造成殘劑，盡量把列冊要施打的部分，打好打到滿，所以在列冊的時候，本身會再多找ㄧ些人來，如果萬一有人沒到，我們會馬上把列冊裡面的人請出來，請不出來的話，才會進入殘劑處理，殘劑處理的話，會把各個衛生所剩下的部分聚集在一起，包括診所也集合在一起，這部分包括細節內容，會跟各診所或跟醫療機構，或跟衛生局內部，召開會議來討論，原則上要按照中央所謂的殘劑施打一定會造成很多特權問題，這時候大家最討厭特權。

▲台南市長黃偉哲表示，台南25日0確診，但請2周內去過新北市三峽恩主公醫院，就醫時請主動告知醫護人員旅遊史，也診醫療院所醫師注意健保卡上的註記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖說，這部會跟中央溝通，其實中央會這樣宣布是因為在這一波AZ疫苗，到後面出現某些縣市施打狀況不佳，所以才會有這樣的一個宣布。但是對台南市，原則上台南市我們現在施打率已經超過100%，對台南來說暫時是沒這「殘劑」的問題，所以台南市在針對下一波劑莫德納疫苗撥補到台南後，我們台南市將依照中央疫情指揮中心開放的順序類別來施打，那這一波因為預計總共會250萬，這預計可能會開到放第8類，第八類就是65歲以上的長者，所以老實說，65歲以上長者來預約施打，應該根本不會有什麼殘劑的問題，那市府也會根據造冊，來針對這些開放的族群來施打，所以也請民眾不需要登記候補施打名單，那也請勿到現場候補造成亂象，你到現場候補也是補不到，所以還是跟各位市民宣布，大家依序打疫苗就好，不要緊張、不要擔心疫苗打不到，如造成疫苗施打順序的一個亂象，而延遲了疫苗施打速度，其實都會造成台南市防疫能量下降。

▲台南市永康衛生所、區公所及永康分局通力合作，讓長者順利施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許以霖局長指出，台南市在第一次醫事人員我們施打的總件數是49770人，在第二類維持防疫量能是15864人，第三類高風險的是4425人，第四類比較少，是外國、出國的比較少，第五類是26082，是六類是75歲以上長者加孕婦是30790，第七類目前是2069，台南市根據中央規定一路依順序施打，雖然有同時進行的，但是在比較前類、比較高風險這些，台南都是把他打好打滿，很多都超過100%，尤其是第1類跟第5類，這在評估是最高風險的族群，台南都已經打好打滿。

▲台南市永康衛生所、區公所及永康分局通力合作，讓長者順利施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲強調，台南市會努力來施打，每一劑都不會浪費。我們的施打已經超過百分之百，希望說疫苗能夠打到好，市府盡量不要發生有殘劑這種情況，要不然遍地殘劑的話，就造成特權遍地開花，他很擔心這種狀況。

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