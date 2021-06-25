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陳其邁隔空戰新北恩主公！孫大千：對「滅台三人組」不吭聲就閉嘴

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

設籍於新北市一名60多歲男子曾在5月底到三峽恩主公醫院住院開刀，釀成高雄家庭群聚，高雄市長陳其邁不滿新北疫調不實，再掀南北口水戰。對此，國民黨籍前立委孫大千直言，陳其邁自以為撿到槍，在圍剿侯友宜之前，應先檢討「滅台三人組」，別再借題發揮，表演「震怒政治學」了！

孫大千25日在臉書表示，「嚴以待人，寬以律己」一向是民進黨標準的行事風格，「當陳其邁自以為撿到槍，想要藉由三峽恩主公醫院疫調問題，怒轟新北市政府，圍剿侯友宜之前，請先回答一下3個問題。」

▲▼孫大千指出，陳其邁砲轟新北疫調不實前，應先檢討「滅台三人組」。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）

▲孫大千指出，陳其邁砲轟新北疫調不實前，應先檢討「滅台三人組」。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）

孫大千指出，首先，為什麼不怒轟3+11政策的始作俑者范雲？其次，為什麼不怒轟對於諾富特飯店混居管理不力的鄭文燦？最後，為什麼不怒轟拍板定案3+11政策的陳時中？

孫大千認為，如果沒有3+11政策和諾富特飯店這個破口，台灣的防疫山海關根本不可能門戶洞開，不只是高雄市，全台灣各個縣市也都可以平安無事，「如果陳其邁面對『滅台三人組』都可以一聲不吭，當作沒事，那麼就乖乖閉上嘴，別再借題發揮，表演什麼『震怒政治學』了！」

▲▼新北市三峽恩主公醫院。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北市三峽恩主公醫院挨轟疫調不實致高市家庭染疫。（圖／記者呂佳賢攝）

高雄市25日新增2例本土病例，仍與仁武家庭群聚有關。風暴起因為一名設籍新北市的60多歲男子，5月底曾到三峽恩主公醫院開刀住院，端午返鄉與家人過節，造成家庭群聚感染再衍生出職場接觸，至今已累計5家庭、15人確診。

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