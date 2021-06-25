阮經天姑婆加國返台見不到103歲母　急等2個月跪求：隔著玻璃也好

▲▼阮經天的姑婆（左）從加國返台2個月，仍見不到103歲老母親，跪求隔著玻璃看也好。（圖／阮女士提供）

記者鄧木卿／台中報導

藝人阮經天的姑婆阮姓女士每年都從加拿大返台探望母親，今年原訂5月15日可以進入護理之家探病，不料因為疫情一再延長警戒期，也讓她苦候2個多月仍然見不到，她每天誦經祈禱、四處陳情，以淚洗面，擔心再也看不到103歲的老母親，她卑微的請求，哪怕只是抱一抱，或是隔著玻璃親眼看看母親也好，不要讓她遺憾終生。

64歲的阮女士說，17年前移民加拿大擔任多家學校講師，其中有15年每年都回來探望母親，母親雖然年紀大，但身體硬朗，自己還能走路去黃昏市場買菜，不料，去年12月，要跨出門口時意外絆倒，右腳骨折，所幸手術順利，醫師還誇稱第一次幫百歲人瑞動刀，不料後來感染褥瘡，身體每況愈下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阮女士說，母親住進護理之家後，每天在加拿大視訊關心母親，誦經祈求菩薩保佑病情趕快好起來，因為要帶母親去加拿大遊玩的心願未了啊？加拿大疫情原本嚴重到封城，難以出國，好不容易疫情稍緩，她趕緊打輝瑞疫苗、PCR採檢陰性後，馬上訂機票回台灣。

她4月23日抵達台灣時居家檢疫14天，預計5月8日去探視母親，但護理之家建議再自主健康管理7天，不料還沒到5月15日，政府就宣布三級警戒，全台醫院和長照護理機構全面禁止探病，隨著警戒期一再延長，先是延至6月14日、28日，現在更延長到7月12日，讓她無止盡的等待下去，內心非常折磨和煎熬，哭到斷腸。

阮女士受訪時哭個不停，母親已經103歲了，她千里迢迢從加拿大回來，一切都配合政府作法，無奈就是見不到母親一面，母親情況很不好，她隨時都可能見不到最後一面，她四處陳情只提卑微的要求，現場只要她和母親2人就好，全身穿著防護衣，可以在會客室、草地上，甚至隔著玻璃都行，只要能讓她再和母親說說話，抱一抱。

北屯區平和里長林煜舜也幫忙四處找管道，林說，阮女士的母親有如風中殘燭，身體隨時都會有變化，希望政府能站在孝道立場，將心比心，給予特見，母女倆才不會有遺憾。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來