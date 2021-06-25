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同島一命！國內七大品牌攜手合體「戰疫包」　相挺台灣齊心抗疫！

▲▼ 同島一命！國內七大品牌攜手合體「戰疫包」　相挺台灣齊心抗疫！ 。（圖／品牌提供）

圖、文／戰國策傳播集團提供

防疫如同作戰，COVID-19就像是變幻無常的敵人，全球迄今超過400萬人，在這場戰役中失去寶貴的生命。近日來，國內更飽受COVID-19的威脅，這時候更需要團結一致，落實所有防疫措施，阻斷任何有可能的傳播鏈，才有辦法戰勝疫情。大家都是守護家園的英勇的戰士，一個都不能少。而在防疫專責旅館內，正有一群人努力抗疫，為了讓有限的醫療量能保留給最需要的人，共同挺過這波疫情危機，為了幫這些抗疫戰士可以更積極面對病毒，盡速恢復健康。戰國策傳播集團邀請國內六大知名品牌客戶，包括InSeed益喜氏、惜惜康普茶、Nature Valley天然谷、3M、正隆、葡萄王，用超過萬份的物資量身打造「戰疫包」，期望助力台北凱撒大飯店每一個抗疫戰士，為自己防疫的每一天都添加健康、活力與品質，相信明天會更好！

當台北徵調飯店做為「加強版防疫專責旅館」，台北凱撒飯店責無旁貸挺身而出，善盡社會責任。針對這次國內七大品牌強強聯手齊心抗疫的行動，凱撒飯店連鎖董事長林鴻道表示：「很感動那麼多企業一起守護台灣。這七大品牌捐贈的不只是物資，而是挹注社會正能量跟安心感！」台灣正在努力挺過艱困的疫情難關，過關首要在於人心，捐贈物資永遠不嫌多，重點是讓抗疫戰士，知道他們不是一個人面對嚴峻的疫情，而是有社會強大後盾支撐著他們。邀請各界持續發揮愛台灣精神，共襄盛舉，團結一致同心抗疫，守護家園！
 

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