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部分工時打工族1萬元紓困生活補貼　有配偶新住民也可請領

▲台南市勞工局局長王鑫基表示，為了讓部分工時受僱勞工能儘快領到這份生活補貼，同時避免排隊群聚，鼓勵符合者優先利用網路申領，快速又便利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局局長王鑫基表示，為了讓部分工時受僱勞工能儘快領到這份生活補貼，同時避免排隊群聚，鼓勵符合者優先利用網路申領，快速又便利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

本土疫情未見明顯消退，全國3級警戒延長至7月12日，為降低疫情對低薪勞工生計之衝擊，勞動部6月24日訂定發布「勞動部因應嚴重特殊傳染性肺炎影響辦理部分工時受僱勞工生活補貼計畫」，發放部分工時受僱勞工1萬元生活補貼。

台南市勞工局指出，受理請領期間自6月28日起至8月31日止，發放對象為2021年4月30日已參加就業保險，且月投保薪資23100元（含）以下者，並限不得重複領取政府機關相同性質之補助、補貼或津貼，具配偶身分之新住民，符合資格條件者也可以請領。

▲台南市勞工局局長王鑫基表示，為了讓部分工時受僱勞工能儘快領到這份生活補貼，同時避免排隊群聚，鼓勵符合者優先利用網路申領，快速又便利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，這次疫情帶來民生生計極大衝擊，對於紓困對象的擴大時時關注與重視，並依民意需求隨時向中央反應，尤其對於原紓困規劃方案未納入但確有困境的對象更是高度關注，因此針對6月24日通過「紓困4.0精進方案」，首度將獲得永久居留的外國人、部分工時受僱勞工納入補助對象，且部分工時勞工也包括具有配偶的新住民，不分國籍，讓紓困暖流都能幫助到所需要的人，對精進方案擴大保障的措施表示欣慰與肯定。

▲台南市勞工局局長王鑫基表示，為了讓部分工時受僱勞工能儘快領到這份生活補貼，同時避免排隊群聚，鼓勵符合者優先利用網路申領，快速又便利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基表示，為了讓部分工時受僱勞工能儘快領到這份生活補貼，同時避免排隊群聚，鼓勵符合者優先利用網路申領，快速又便利，惟為避免網路申請初期爆量，7月1日後才開放查詢申請結果。其次亦可利用實體ATM領取，但務必遵守相關防疫規範，保持社交距離。倘有特殊情形，如具配偶身分之新住民實無法採網路申領或至實體ATM領取者，才可採用紙本，相關問題可電洽勞動部紓困專線「1955」。

網路申領或至實體ATM領取流程及注意事項如下：(一)專屬網站申領：自2021年6月28日上午10時開放「勞動部部分工時受僱勞工生活補貼網」（https://pt.10000.gov.tw），可直接登網；亦可經由勞動部官網（https://www.mol.gov.tw/topic/44761/48532/?roleL1=50034）前往。符合資格之部分工時受僱勞工，上網登錄身分證號及金融機構帳戶號碼等資料，經系統核驗資料正確後，1萬元生活補貼將直接匯入申請人帳戶中。考量申請初期人數眾多，為讓民眾都能在網路平台上快速完成登錄，7月1日後才開放查詢申請結果。

▲台南市勞工局局長王鑫基表示，為了讓部分工時受僱勞工能儘快領到這份生活補貼，同時避免排隊群聚，鼓勵符合者優先利用網路申領，快速又便利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

(二)實體ATM領取：自2021年7月1日起，符合資格之部分工時受僱勞工可持個人任一家金融機構發行之金融提款卡，至台新國際商業銀行、中國信託商業銀行及國泰世華商業銀行所設置之實體ATM，插入提款卡後，選擇部分工時生活補貼，輸入身分證字號及提款卡密碼，即可領取1萬元現金。

▲台南市勞工局局長王鑫基表示，為了讓部分工時受僱勞工能儘快領到這份生活補貼，同時避免排隊群聚，鼓勵符合者優先利用網路申領，快速又便利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長進一步說明，符合以上投保條件的勞工，仍有以下限制性規定，未納入本次部分工時補貼計畫對象： (一)同時在職業工會或漁會者加保勞工保險者，因其已有其他紓困方案予以協助。(二)同時在2家以上事業單位加保，而其中1家的月投保薪資在24000元(含)以上者，因已具備基本生活保障及其他部會相關紓困方案予以協助。(三)正在留職停薪但依法令規定得以繼續參加就業保險者，因現況非實際在職狀態，不因疫情而有差異。有以上情況者，亦非屬本計畫補貼對象。

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