周末各地「雨最大時間點」出爐！這天起北台灣氣溫再飆升

▲受西南風影響各地容易有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

梅雨鋒面離開台灣上空，明日開始天氣受到西南風影響，中南部整天都可能出現短延時強降雨或局部大雨，北部、東半部午後容易發生雷雨，且雨勢也會較大，周日後北部、東半部受到西南風沉降作用與焚風影響，天氣將更為炎熱，氣溫可達36度以上。

氣象局簡任技正伍婉華表示，周末起受到西南風影響，今晚到明早中南部地區可能出現較大雨勢，明日開始南部有短暫陣雨或雷雨，中南部也有局部短暫陣雨或雷雨，北部、東半部是多雲到晴可見陽光，不過午後也會有雷陣雨。

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▲今晚到明早中南部有雨，氣象局針對高屏地區發布大雨特報。（圖／氣象局）

▲▼中度颱風薔琵對台無影響。（圖／氣象局）

受到西南風影響，明日中南部可能出現短延時強降雨或局部大雨，北部、東半部下午發生午後雷陣雨時，也可能出現較大雨勢。另外今年第五號颱風薔琵已轉為中度颱風，未來將往北北西轉北北東朝向日本南方海面移動，對台灣沒有影響。

西南風影響的天氣型態將持續到下周三，不過西南風帶來的水氣多寡將影響台灣各地雨勢大小。而受到西南風沉降作用與東半部的焚風影響，周日後北部、東半部天氣更為炎熱，可能出現36度以上高溫。