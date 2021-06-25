快訊／第5號颱風「薔琵」增強轉中颱！最新路徑圖出爐

▲薔琵颱風轉中颱。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今年第五號颱風薔琵日前生成，中央氣象局表示，薔琵今日增強為中度颱風，持續向北北西進行。不過由於距離台灣較遠，因此對台灣不會有所影響。明日起台灣受到西南風影響，轉為南部地區、山區有雨，北部、東半部有午後雷雨且炎熱的天氣型態。

氣象局表示，薔琵25日14時的中心位置在北緯 21.8 度，東經 139.0 度，以每小時14公里速度，向北進行。中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒 43 公尺，七級風暴風半徑 150 公里，十級風暴風半徑 50 公里。

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氣象局簡任技正伍婉華表示，梅雨鋒面仍在台灣上空並逐漸北移，雖然鋒面結構已變得較為鬆散、對流發展較不活躍，但今日各地天氣仍不穩定，有零星雲系與午後對流雲系會造成各地降雨。其中西半部、金門有陣雨或雷雨，其他地區雲量較多，午後也有降雨。

明天起天氣受到西南風影響，迎風面的中南部地區天氣不穩，有短暫陣雨或雷雨，其他地區則以午後雷雨為主。明天開始各地天氣越來越熱，尤其周日以後，北部、東半部將更炎熱，高溫可達35度以上，東部還有焚風。

▲颱風離台遙遠，對台灣沒有影響。（圖／氣象局）