曬太陽再等等！2地區今迎大雨時間曝　專家揭「颱風生成爆發期」

▲今日各地天氣仍不穩。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

梅雨鋒面逐漸北移，不過中央氣象局提醒，今日各地天氣仍不穩定，南部地區整天有雨，午後各地山區也有降雨，且可能出現局部大雨。氣象專家指出，颱風生成爆發期將落在7月中旬，7月26日後有利颱風生成的環境指標明顯超過8，等於有利颱風生成的環境將逐漸建立。

氣象局簡任技正伍婉華表示，梅雨鋒面仍在台灣上空並逐漸北移，雖然鋒面結構已變得較為鬆散、對流發展較不活躍，但今日各地天氣仍不穩定，有零星雲系與午後對流雲系會造成各地降雨。其中西半部、金門有陣雨或雷雨，其他地區雲量較多，午後也有降雨。

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明天起天氣受到西南風影響，迎風面的中南部地區天氣不穩，有短暫陣雨或雷雨，其他地區則以午後雷雨為主。明天開始各地天氣越來越熱，尤其周日以後，北部、東半部將更炎熱，高溫可達35度以上，東部還有焚風。

▲▼今日南部、各地山區仍有雨勢。（圖／氣象局）

另外輕度颱風薔琵強度稍微增強，不過仍是輕度颱風，位於鵝鸞鼻1900公里外海面，外來將以北北西轉北北東移動，距離台灣遙遠，不會影響台灣天氣。

而氣象專家賈新興表示，颱風生成爆發期將落在7月中旬，有利颱風生成環境的指標，在7月21日左右環境指標突破6，26日後指標明顯超過8，季節震盪的預測也顯示7月中旬後有利颱風生成的環境逐漸建立。

賈新興解釋，有利颱風生成的環境指標並不是預測颱風的強度、個數等，它單純表示西北太平洋季風的建立，當西北太平洋季風建立後，整個大環境開始有利颱風的生成，西北太平洋區域颱風的生成大約有6至8成和它有關。