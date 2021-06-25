狂call診所「預約疫苗殘劑」　他心累曝4情況：靠關係？網卻笑了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／周亭瑋報導

指揮中心今（25）日上午宣布，「疫苗殘劑」預約即刻開放。消息一出，許多診所電話接到手軟，就有一名網友火力全開，狂打給合約診所跟衛生所；然而，結局卻很心酸，讓他忍不住直呼，「靠關係去插隊？」

副指揮官陳宗彥在早上的記者會指出，同意開放預約疫苗殘劑，只要符合接種年齡18歲以上，不限類別可預約，但是每天的最後一瓶。

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除了傳出各診所電話被打爆，一名網友也在PTT抱怨，自己打給不少合約診所和衛生所，基本上什麼情況都碰到了，包括收到「已額滿」的回覆，也有診所表示，未收到公文不敢接。

原po接著提到，還有診所直接拒絕，說是不屬於1-7類不給打殘劑；當然，也有人員請他留資料排隊，這讓他不禁質疑，「這種情況你跟我說沒有權貴，或是靠關係去插隊？呵呵。」

▲原po分享，電話預約疫苗殘劑碰到的情況。（圖／翻攝自PTT）

對此，鄉民紛紛吐槽，「權貴還跟你搶殘劑」、「大家會說我打的是殘餘劑量」、「我還真看不出來這跟插隊有啥關聯」、「本來就只是給插隊的人一個正當理由」、「說個笑話：權貴用殘劑」、「這是讓診所不要丟掉最後那一劑，不是要你民眾去搶打」。

值得一提的是，所謂的「殘劑」分為兩種，第一種是開瓶本要打10人，但只打了7、8人，剩1、2劑沒打；另一種則是先把一瓶10支抽完藥，然後用精準及技巧抽藥排氣，本來只抽10支的變抽11支。