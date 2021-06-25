北漂男返鄉陪阿公到醫院開刀確診　曾到過西門町、南機場夜市

▲彰化縣衛生局長葉彥伯說明北漂男子確診情形。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣今天新增2例，其中1名是牌咖傳播鏈，父母兒子媳婦4人染疫，累計造成19人確診；另外1人則是在台北從事餐飲服務業的男子(30歲)，5月中旬返回彰化，6月23日要陪阿公進醫院手術開刀無症狀採檢陽性確診，衛生局長葉彥伯指出，疑似男子在台北有到過西門町及南機場夜市，目前疫調仍在進行中。

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▲彰化縣政府防疫會議說明傳播鏈。（圖／彰化縣政府提供）

葉彥伯表示，今天牌咖傳染鏈再多1人確診，先是從男子(40)歲，5月30日發病，6月1日採檢CT值15；匡列隔離妻子40歲)、兒子(5歲)，2人均在6月8日發病染疫，而今天這名牌咖確診婦(60歲)是男子母親，6月23日居家隔離期滿前採檢CT值30，目前收治醫院中，其餘家人二採CT值30以上，皆已出院自主管理。

▲牌咖傳播鏈。（圖／彰化縣政府提供）

葉彥伯說，這名確診婦為居家隔離中確診，估計病毒出現期間介於6月9日至6月23日之間，她6月2日一採陰性，是居家隔離中最後一天發病，社區感染風險低，屬於無症狀感染者。

葉彥伯進一步指出，另外一名確診者，是一名男子(30歲)，原在台北從事餐飲服務業，5月16日返回彰化後生活單純，6月23日陪阿公住院開刀，接受醫院陪病者採檢，CT值38.26確診，阿公採檢則是陰性。

葉彥伯強調，雖然這名男子目前病毒量及感染風險極低，但感染源應該有一段時間，由於他在返回彰化前有到過西門町及靠近萬華的南機場夜市，目前收治住院，正進一步請醫院做血清抗體，便可以得知感染源時間，以及同步進行相關疫調及匡列隔離接觸者。

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