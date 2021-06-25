Delta侵台！他曝「這國接種率No.1」也被虐爆　網發抖：封屏東救台灣

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心今（25日）宣布，屏東日前1對自秘魯返國的確診祖孫，經基因定序證實為「印度Delta變異株」。對此，有網友指出，連疫苗覆蓋率第一名的以色列，近日都被Delta變異株虐爆，連續多日確診數破百，直呼「金鐘罩12層練滿的國家都爆了，現在封屏東能救台灣嗎？」

陳時中指出，屏東日前1對自秘魯返國的確診祖孫，經基因定序證實為「印度Delta變異株」，此傳播鏈疑似還有5例，尚須等待進一步的基因定序來釐清是否為同一變異株。

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▲Delta變種病毒強襲以色列。（圖／達志影像／美聯社）

本站曾報導「Delta變種強襲以色列！50%確診者「打過疫苗」也中標」文中提及，以色列截至24日已施打超過千萬劑新灌疫苗，約57%人口完整接種，近日卻在首見於印度的Delta變種病毒侵襲下，出現新一波病例激增。

對此，有網友在批踢踢八卦版以「以色列都爆了封屏東能救台灣嗎？」為題發文指出，全世界接種率第一名的以色列，近日都被印度Delta虐爆了連續3天破百確診，現在恢復室內也要戴口罩，直言「金鐘罩12層練滿的國家都爆了，現在封屏東能救台灣嗎？」

貼文一出後，引起網友紛紛留言，「有萬華這個例子還不封，就等著傳開」、「不敢想，精采程度應該比這波515更高潮」、「這病毒真的比原子彈還強」、「這隻超強的，現在四處攻城」、「先封吧，不然政府到時會定調屏東是破口」。

▼Delta病毒狂虐疫苗接種第一名的以色列，令台灣網友擔憂。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）