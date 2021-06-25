Delta病毒入侵台灣！台大醫：早晚的事　「點名4族群」快打第二劑

▲指揮官陳時中今日證實屏東祖孫感染的是印度變異株Delta病毒。（圖／指揮中心提供）

記者李佳蓉／採訪報導

指揮中心今（25）日證實，屏東一對從秘魯返台的祖孫，兩人基因定序後確認是感染印度變疫株Delta病毒，由於其傳染力比英國Alpha變疫病毒高60%，引發網友一陣恐慌。前台大感染科醫師林氏璧坦言：「Delta進來是時間早晚的問題，總會找到一個破口進來，但不用過度擔心。」並分析各種疫苗對現有病毒保護力，呼籲4族群能打早點打。

前台大感染科醫師林氏璧在粉專指出，印度變種病毒Delta傳染力比最早在英國發現的Alpha變疫病毒高60%，而又比2019年底於武漢現蹤的原始病毒株更具傳染力。WHO於16日表示，Delta變異株已擴散超過80國，對於它入侵台灣不覺得意外，只是時間早晚的問題，但也不必過分擔心，因為台灣靠著入境14＋7守了一年多有一定成效，現在為因應Delta病毒開始入境普篩，入境者和居隔者14天解隔離前均須篩檢PCR，下定決心好好抓無症狀感染者，盡量不要漏掉。

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林氏璧在Podcast「林氏璧孔醫師的新冠病毒討論會」指出，台灣這一年來最值得驕傲的「就是邊境管控」，執行一年多實在不容易，觀察到世界各國在去年初病毒入侵社區時，沒有非常在乎，直到去年12月英國變種病毒出現才開始重視，「有哪一國跟我們一樣這麼嚴格？」

▲醫師呼籲民眾盡快施打疫苗，對於各種病毒株都具有一定保護力。（示意圖／記者林敬旻攝）

林氏璧引述發表英格蘭公共衛生署（Public Health England）資料表示，接種AZ疫苗對於英國變種病毒Alpha第一劑可產生51.4%保護力、第二劑則為66.1%；若面對印度變種病毒Delta，保護力則會下降至第一劑32.9%、第二劑59.8%。

至於輝瑞BNT疫苗，林氏璧接著說，其對於英國變種病毒株第一劑擁有49.2%保護力、第二劑93.4%。印度變種病毒第一劑保護力為33.2%、第二劑87.9%。兩種疫苗都是只打一劑不夠，須要打到第二劑才有比較好防止有症狀感染的效果。而BNT會比AZ好一些。





▲機場工作人員、邊境防疫人員都屬印度變種病毒高危險族群，醫師呼籲盡快接種疫苗。（示意圖／記者李毓康攝）

雖然預防有症狀感染有差，但2種疫苗對於預防住院之效果則都很不錯！AZ疫苗施打第一劑，對於英國變種病毒株就有76%防止住院的效果，第二劑升至86%；面對印度變異株第一劑效果為71%、第二劑92%。

林氏璧認為，面對印度變種病毒「第二劑很重要」，必須提早施打。尤其對於會碰到境外移入者，如第一類直接照護者醫事人員，第二、三類機組員、邊境檢疫者、防疫車隊司機，這些人都有機會接觸，可能須要早點打到第二劑。比方第一劑施打AZ者，可在8週時就打第二劑AZ，甚至考慮混打莫德納。至於一般民眾，目前國內面對的主要還是英國變種株，AZ疫苗效力一劑就不差，可採取延後第二劑到10～12週再施打。