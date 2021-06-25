Delta病毒攻台！這款疫苗「打2劑」重症防護力96%　網卻憂心炸

▲自營計程車司機傳播鏈擴大，其中從秘魯返台的祖孫，感染印度變異株Delta病毒。（圖／屏東縣政府提供）

記者周亭瑋／綜合報導

台大感染科前主治醫師林氏璧，昨晚才在Podcast節目上提及印度變種病毒Delta；沒想到，指揮中心今（25）下午就宣布，屏東日前一對自秘魯返國的確診祖孫，經基因定序證實為「印度Delta變異株」，引起譁然。

林氏璧早上在臉書粉專提到，「Delta病毒的傳染力比最早在英國發現的Alpha變異病毒高60%；而Alpha又比2019年底在中國武漢現蹤的原始病毒株更具傳染力。世衛16日表示，Delta變異株已擴散到超過80國。」

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同時，他也貼出英國公共衛生署（Public Health England, PHE）的一項研究顯示，針對Delta預防感染住院的效果，施打第一劑BNT疫苗，會有94%防止重症住院的高效保護力，接種第二劑後，更高達96%。至於AZ疫苗，施打第一劑可達71%防護力，第二劑後則躍升至92%。

對此，網友們紛紛回應，「真的寧願邊境控管拉高，多爭取時間把疫苗打好打滿」、「接種疫苗覆蓋率真的要加快速度了！病毒不會等你做好準備才來啊」、「看以色列，不能期待不會被感染，但至少不會重症」、「那莫德納呢？同屬mRNA疫苗對Delta病毒株的防護力呢」、「疫苗不夠啊」。