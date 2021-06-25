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慧眼看天下／美元引爆貨幣戰爭 貨幣霸主洗牌中？


新聞節目中心／綜合報導

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）6月22日在美國國會發表證詞，承認當前已經出現的通膨壓力，但不至於使美國重現1970年代的通膨危機，這番言論聽在其他新興國家的人耳裡，不知道會是什麼感受？從去年底，美國聯準會持續實施貨幣寬鬆政策，導致全球資金大氾濫，過多的熱錢不僅推高美股指數，更外溢到其他國家，把新興市場的經濟炒作得風風火火，也讓一些經濟體質本來就差的國家，承受極大的壓力。《慧眼看天下》第153集，就為觀眾整理近期因為美元引爆的貨幣戰爭在全球爆發的經濟亂象，同時回顧今年初，主持人黃寶慧跨海視訊國際金融學者宋鴻兵，當時宋鴻兵不僅點出拜登的對中政策將不利中國大陸，也提出他對於投資2021年的金融市場分析與看法。

▲▼全球貨幣專題（圖／慧眼看天下）

全球貨幣霸主面臨洗牌中？
弱美元造成近半年來全球市場的混亂，讓不少經濟體質差的國家，承受極大壓力，今年三月委內瑞拉傳出發行面額100萬玻利瓦爾鈔票，但是這樣的金額卻兌換不到新台幣15元，即使該國五月已經宣佈最低薪資上調近3倍，但由於通貨膨脹太過嚴重，調薪之後的薪水仍然不足以購買一公斤的肉品，讓民眾叫苦連天。中東國家黎巴嫩的狀況也不理想，該國2020年的通貨膨脹率是84.9%，長期就有經濟問題的黎巴嫩，現在還要面對因為貨幣貶值引發的嚴重通貨膨脹問題，目前貝魯特地區已有91萬人連基本食物都買不起，受不了的民眾走上街頭抗議發洩怒氣，卻也無力改變現在的生活環境。

全球因為受到這波美元寬鬆政策的影響，世界通貨膨脹問題已經慢慢浮現，有些國家為了拯救國內經濟，不得不宣佈升息，像是今年三月，巴西、土耳其和俄羅斯央行就陸續宣佈升息，關鍵原因，就是通膨降臨，如果不採取升息措施，民眾的銀行存款利息，將無力應付飛漲的物價。因為不滿美元綁架了世界經濟，俄羅斯財政部長西盧安諾夫近期不斷釋放俄羅斯要去美元化的訊息，根據俄羅斯衛星通訊社的報導，西盧安諾夫6月3日在聖彼得堡國際經濟論壇上表示，俄羅斯財政部將在一個月內改變國家財富基金的結構，美元的份額將減至零，英鎊減持到5%，日圓保持5%，歐元將增長到40%，人民幣增長到30%，黃金則將佔比20%。

西盧安諾夫表示許多國家也在做類似的事情，因為這些國家開始對主要外匯儲備貨幣的可靠性感到擔憂，一場世界貨幣霸主是不是需要面臨洗牌的問題被悄悄拉上台面討論，全球最大避險基金，橋水基金（Bridgewater Associate）創辦人達里歐（Ray Dalio）在接受媒體訪問時就表示，在未來的五到十年間，人民幣佔全球外匯存底的比率將升至約10到15%，人民幣的崛起速度，將會比大多數人預期得還要快很多，這意味著人民幣會取代美元嗎？事實上，根據環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）公布最新的國際支付排名，4月美元、歐元分別以39.77%、36.32%的佔比，位居全球前二地位，但是美元在全球支付比例下跌，卻是未來的大趨勢，有專家分析認為，原因就出在各國積極推動減碳及新能源政策，特別是電動車的使用正以倍數增加，這將會動搖石油美元的傳統貨幣地位。但是在IMF的數據顯示，截至2021年，全球央行儲備中僅有2%是人民幣形式持有，比起美元、歐元、日圓和英鎊都來得低，而美元的比重還逼近60%，人民幣想要撼動美元在全球準備貨幣霸權的位置，似乎短期沒有機會。

▲▼比特幣（圖／慧眼看天下）

疫情、通膨、紓困金 讓比特幣聲勢看漲？
比特幣的價格在今年年初大漲，製造了不少百萬美元富豪誕生，根據外媒報導，美國的投資人去年從中大賺41億美元獲利，高居各國之首，中國大陸則排行第二，賺進11億美元；台灣的比特幣投資人也有2億美元落袋，不過這個成績在整體排行中，只高於比利時與泰國，在亞洲國家中的排行，還不如日本、南韓、越南和印度。對於在2020年活躍的比特幣交易人士而言，獲利並不難，尤其是比特幣在最後幾個月價格一飛衝天，全年漲幅接近310%。

加密貨幣已經吸引全世界的散戶和專業交易人士投入，部分原因是相信這類貨幣能在央行大幅印鈔之際，成為抗通膨避險工具，另一些人則希望從這種以波動性聞名的資產中快速賺錢。根據規模75億美元的避險基金SkyBridge Capital表示，明年黃金將飆至創紀錄新高，但在全球債務膨脹之際，尋求貨幣替代品的投資人應該把目光投向比特幣，因為他們認為，即使美國聯準會採取行動縮減購債規模，黃金和比特幣也可能反彈走高。

而根據經濟學人智庫（EIU）公佈的最新訪調結果顯示，新冠疫情爆發提升了投資人對加密貨幣的接納度，因為在居家防疫的措施跟政府大規模發放紓困金兩項原因下，有近5成的投資人表示有投資加密貨幣的意願。

雖然加密貨幣近來連連大跌，但許多投資專家依然看好長線前景，不只高盛集團著手籌備加密貨幣託管業務，就連花旗和渣打銀行也表示，將在未來進軍加密貨幣戰局，建立合資資產交易平台。

▼完整節目內容，將會於06月26日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。▲▼慧眼看天下第153集顯圖

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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