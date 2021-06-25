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日本大阪2棟住宅突崩塌！從10公尺高土堤上墜地...居民慘叫驚逃

▲▼日本大阪發生住宅崩塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本大阪發生住宅崩塌，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

日本今（25）日上午發生2棟住宅的接連崩塌事故！位於大阪市西成區土堤上的2棟住宅，從10公尺高的土堤上崩塌墜落至下方，幸好住宅內的居民在聽到聲響後深感不對勁，已事先逃出屋外避難，無人員傷亡。

綜合《NHK》與其他日媒報導，警方於當地時間25日上午7時接獲大阪市西成區天下茶屋東2丁目的民眾報案，內容表示該處住宅區道路開始出現漏水，土堤上的4棟住宅面臨崩塌危機，豈料在短時間以內一棟2層樓高的住宅卻於7時30分開始崩塌，崩落至10公尺高的土堤下方，而第2棟住宅則於10時30分崩毀。

▲▼日本大阪發生住宅崩塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本大阪發生住宅崩塌。（圖／達志影像／美聯社）

消息指出，疑似土堤下方正在進行療養機構的修建工程，不過當地警方目前還在調查兩者之間的關聯性。一名住在附近的54歲女住戶表示，該日上午7時30分在警察的要求下撤離該地，但不久後便發現住宅倒塌，且發出巨大聲響。另一名受訪36歲男性指出，被要求撤離的住戶目睹房屋開始傾斜，而有些人擔心地尖叫。

據悉，該地為距離JR天王寺站西南方約1公里處的住宅區。因為現場不斷有土石崩落，恐怕會造成其他住屋開始崩塌，且還散發著瓦斯味，因此當地警方與公務員要求住戶應儘快避難。

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