北韓少女時代集體消失！剩她1人被金正恩寵愛　26首公演她唱22首

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）牡丹峰樂團因為穿著短裙在大型慶典中大秀歌舞，不僅引發北韓一陣「女團」熱潮，還被金正恩派遣到南韓等外地進行友好公演，更因此被譽為「北韓少女時代」。然而，牡丹峰樂團至今超過1年未有團體演出，團員幾乎消聲匿跡，只剩下唯一一名女歌手「金玉珠」仍獲金正恩寵愛，繼續受邀各項表演。

▲北韓領導人金正恩、第一夫人李雪主與牡丹峰樂團合影。（圖／翻攝自SBS）

根據南韓《朝鮮日報》報導，北韓領導人金正恩15日起進行了為期4天的勞動黨全體會議，其中與黨中央高層一同觀賞了國務委員會演奏團的演出，而在朝鮮中央電視台公布的影片中，金玉珠（김옥주，音）在26首表演曲目中參與了高達22首的歌曲演出，在全長2小時20多分鐘的節目中，除了男聲合唱或演奏曲之外，基本上可說是金玉珠的獨角戲。

▲▼北韓牡丹峰樂團（Moranbong band）。（圖／達志影像／美聯社）

北韓專家、東亞大學教授姜東完（音）表示，金玉珠是這次演出的核心人物，可以在一場演出中接下如此多的演出曲目，證明了她是受到金正恩寵愛的歌手，2月北韓前領導人金正日冥誕紀念演出中，在金玉珠下台後，金正恩還曾兩度要求安可演出。據報導，金玉珠曾在北韓第一夫人李雪主曾效力的銀河管弦樂團擔任主唱隊長，解散後陸續加入青峰樂團、牡丹峰樂團、三池淵管弦樂團，最後才轉至國務委員會演奏團。

▲金玉珠是有「北韓少女時代」之稱的牡丹峰樂團成員，也是目前唯一一名仍活躍在舞台上的成員。（圖／翻攝自YouTube／TVCHOSUN）

相較於金玉珠的飛黃騰達，曾與她共事的表演者們卻逐漸消聲匿跡。牡丹峰樂團在2020年元旦慶祝公演後，一直未安排團體演出，好幾名曾獲功勳俳優、共和國英雄榮譽稱號的人氣團員在今年1月的黨大會上也沒有露面。金玉珠曾以三池淵管弦樂團團員身份訪問南韓，其中號稱是北韓「最紅女歌手」的宋英，當時還和南韓女團「少女時代」的徐玄一起合唱，但返國後宋英也就此消失在舞台前。

▲金玉珠曾獲得金正恩兩度要求安可，重新登台。（圖／翻攝自YouTube／TVCHOSUN）

姜東完教授表示，「雖然無法確認消失的北韓歌手與音樂人們，是否因為牽涉政治問題而遭到肅清，但是這看起來並不是正常的跡象，只有金玉珠繼續活躍在螢光幕前，並且飽受金正恩的寵愛，這確實是非常罕見的事情。」

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast