蘇貞昌謝日本贈台逾220萬劑疫苗　7月起「這些人」優先接種

▲蘇貞昌公布，7月起優先接種族群。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

日本政府25日宣布將再捐贈台灣100萬劑AZ疫苗，再加6月4日捐贈的124萬劑疫苗，總計捐贈給台灣224萬劑疫苗。對此，行政院長蘇貞昌誠摯的感謝日本「ありがとう，日本！」此外，自7月1日起，針對國家關鍵基礎設施與高風險人員，列為優先接種對象。

蘇貞昌指出，日本總計提供台灣超過220萬劑疫苗，數量接近台灣一成人口數，要誠摯感謝日本、以及居中努力的外交團隊和民間友人。另外，還有上週到貨，來自美國提供的250萬劑疫苗，最快下禮拜完成檢驗程序、開始配送。

蘇貞昌表示，7月1日起，攸關國家關鍵基礎設施與高風險接種人員，將會列入優先接種對象，高風險縣市也將納入計程車司機、外送員、攤商賣場超商的人員等。同時，也將開始為65歲以上長者施打疫苗。

蘇貞昌說，去年疫情爆發時，政府除了保護國人、也盡力將防疫物資提供給各國，只因為那正是我們該做的事。今年我們遭逢困難，也看到來自美國、日本、立陶宛的熱情相助。

蘇貞昌認為，正因為國人的善良和打拚，台灣在國際社會上才能享有一席之地，才能與理念相近的盟友相扶持、共患難，再次感謝所有對台灣伸出援手的朋友。