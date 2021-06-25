贈台100萬劑疫苗！日本國內卻因「疫苗不夠」　職域接種計畫喊卡

▲日本航空員工施打疫苗。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本外務大臣茂木敏充25日上午宣布，最快7月就會再提供100萬劑AZ疫苗給台灣。不過力行疫苗外交的日本卻傳出，國內疫苗不夠施打的狀況，才剛上路一周的「職域接種」計畫，因為莫德納疫苗供不應求，所以緊急在25日下午喊停。

根據《朝日新聞》報導，日本為了提升疫苗接種率，在21日開始實施企業、大學等「職域接種」，約有3479個會場共1373萬人申請進行職域接種，包含全日空、軟銀集團、NTT集團等大型企業皆有申請。

▲日本永旺集團（AEON Group）員工施打疫苗。（圖／路透）



不過，日本疫苗接種擔當大臣河野太郎卻宣布，職域接種主要使用的莫德納疫苗數量供不應求，配送量已經達到上限，因此25日下午5時就會暫停受理申請，並坦言不是有申請就能夠施打。政府官員也透露，這次的疫苗申請數量出乎政府預料，「說實話，沒想到會有這麼多申請。」

職域接種雖是為了提升整體疫苗接種率，但規定僅有1000人以上的企業可以申請，讓不少民眾認為，獨厚大型集團員工，形同「特權疫苗」，讓人數較少的中小型企業員工無法施打。

河野太郎也提到，在9月底前會取得的5000萬劑莫德納疫苗，會將其中3300萬劑分給大學和企業，另外1700萬劑分給地方政府進行大規模接種。日本首相菅義偉日前已表示，目標今年10月到11月之間完成全民（有意願施打疫苗者）施打疫苗。

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