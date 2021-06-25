　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／屢遭哏圖攻擊　柯文哲難過：台灣怎麼變這樣？

▲▼柯文哲、黃珊珊、台北市衛生局長黃世傑主持26日北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心25日公布國內新增76例新冠肺炎確診個案，以新北市32例最多，其次為台北市20例、桃園市10例。台北市政府下午召開防疫記者會，針對屢遭抹黑、哏圖攻擊，市長柯文哲表示，台灣怎麼變這個樣子，他苦笑「好多人（抹黑者）因為我才有飯吃...才有工作做，不然那麼多在媒體造謠的，那些做哏圖的怎麼辦？只能這樣安慰自己」。

柯文哲稱之前中央提前配發85歲以上長者疫苗是突襲，24日上午接受電台訪問時表示：「如果真的要搞我，（下次）下來我就慢兩天（施打）」。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，打疫苗不要意氣用事，需依照量能提供市民最好的服務。

不過，北市府發言人陳智菡事後解釋，柯市長在專訪時被問到大量疫苗接種規劃，當時的回應是「也許明天下來，我就慢兩天開始這樣」，前言後語清楚表達大型場館佈建需要時間，若太臨時撥發疫苗，會先使用目前的醫院、診所，因為大型場館啟用需要2天時間，結果外界卻稱柯「蓄意拖延」，這是惡意解讀，建議大家可聽完整專訪內容，勿被錯誤訊息誤導。

柯文哲25日在記者會上被問及此事時表示，內心難過大於無奈，受訪過程都沒問題，「什麼叫抹黑、斷章取義、認知作戰，就是塑造成這個人很壞心，所以還是一樣...台灣怎麼變這個樣子，我也知道他們不會改，好多人（抹黑者）都是因為我才有飯吃...才有工作做，不然那麼多在媒體造謠的，那些做哏圖的怎麼辦？只能這樣安慰自己」。

ET快訊
2確診男端午爽玩台中！連5天住「這家飯店」足跡公布
快訊／桃園804醫院今再增6確診　三採陰轉陽
恐怖麻將群聚還沒完！牌咖兒先染疫　妻陰轉陽確診
帳面確診1.4萬「實際感染2萬人」？陳時中：確診黑數不敢說沒
疫苗殘劑登記數曝光！　台北小診所爆哭：盡力了
一張圖看懂「恩主公風暴」　高雄15人如何染疫
快訊／屢遭攻擊　柯文哲：內心難過　台灣怎變這樣子
想打殘劑疫苗？　北市府1招教你怎麼做
快訊／日本2棟住宅突崩塌！　居民慘叫驚逃
聯亞藥狂漲3天「股價飆633%」！她驚呼太扯：賺一台賓士
保護力達90%！專家揭Novavax「3大優勢」：現有疫苗中
桃園804疫情擴及新竹！6月男嬰嗆奶咳嗽　和父母全家3口都確
快訊／第5號颱風「薔琵」增強轉中颱！最新路徑圖出爐
快訊／確診燒烤店老闆足跡「人潮多」！市府將發460通簡訊
快訊／恩主公群聚釀高雄15人染疫　匡列625人PCR結果出爐
六都這縣市最強「連10天零確診」！　在地人急了：不要說出來
Delta變種病毒入台！　PTT爆熱議「柯文哲昨天才預言」
快訊／恩主公釀高雄15染疫　足跡到過市場、夜市
Delta病毒攻破台灣！網曝「恐怖1數據」狂喊：拜託屏東4級
快訊／即日起18歲以上開放施打殘劑　侯友宜宣布登記地點
快訊／恩主公風暴再擴大！　高雄已5家庭15人染疫
快訊／北市本周44人染疫　12區確診數分布曝光
快訊／新北32例感染分析曝　北農11人、家戶44％

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／屢遭哏圖攻擊　柯文哲難過：台灣怎麼變這樣？

想打殘劑疫苗？北市府教你怎麼「講」：向診所預約即可

慈濟捐疫苗遭擋？　侯友宜喊話中央：疫苗就不夠！趕快幫

聯醫1護理師「打完兩劑疫苗仍確診」　北市：18位接觸同仁全陰性

快訊／印度變種病毒突破國門　柯文哲：要學著跟病毒共存

北市確診降到20例　柯文哲考慮公布「發病前3天足跡」

快訊／北市駐衛警確診「匡列13人」　柯文哲：他有打過疫苗

快訊／防Delta變種病毒　侯友宜籲中央：採購「加強版疫苗」

快訊／北農快篩陽性率0.55%　下週起全面做PCR撲滅傳染

快訊／印度變異株入侵！侯友宜開第一槍：醫護同住家人優先打疫苗

單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

張晨光「想到女兒嫁人了」秒落淚　神演技網驚呼：連背影都有戲！

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

長下坡D檔＋腳煞對汽車負擔大　善用「檔位變換」安全性升級！

佛心公司！慷慨撥3000萬助紓困 每戶最多領6萬...南投鄉親讚爆

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

只差1天！新北女大「搞錯日期」　以為居檢期滿去上課...遭開罰20萬

快訊／屢遭哏圖攻擊　柯文哲難過：台灣怎麼變這樣？

想打殘劑疫苗？北市府教你怎麼「講」：向診所預約即可

慈濟捐疫苗遭擋？　侯友宜喊話中央：疫苗就不夠！趕快幫

聯醫1護理師「打完兩劑疫苗仍確診」　北市：18位接觸同仁全陰性

快訊／印度變種病毒突破國門　柯文哲：要學著跟病毒共存

北市確診降到20例　柯文哲考慮公布「發病前3天足跡」

快訊／北市駐衛警確診「匡列13人」　柯文哲：他有打過疫苗

快訊／防Delta變種病毒　侯友宜籲中央：採購「加強版疫苗」

快訊／北農快篩陽性率0.55%　下週起全面做PCR撲滅傳染

快訊／印度變異株入侵！侯友宜開第一槍：醫護同住家人優先打疫苗

黑人推自家品牌電動牙刷　主打「牙齒按摩」在家紓壓

歐洲線7月每大箱運價調升1500美元　約去年同期9倍價

手機忘鎖螢幕丟床上！　驚見萌橘撿走「肉球扶著看影片」媽傻眼

打哪種疫苗較安全？　毒理專家曝「1重要理由」：我會選AZ

「勞工10萬元紓困貸款」中信銀奪冠　土銀、一銀緊追！

葉元之曝恩主公醫護怒吼信「高雄市長道歉」　陳其邁回應了！

Delta變異株入境「712還能解封嗎」　網崩潰：沒爆發就萬幸

繼影帝、BTS後⋯劉在錫跨洋訪「漫威英雄」　網尖叫：嘉賓陣容瘋了

南投2確診端午爽玩台中近兩周！連5天住這家飯店　家樂福足跡曝

雲林也遞件了！與台東、花蓮、南投共同採購500萬劑BNT

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

政治熱門新聞

蘇貞昌謝日本贈台疫苗　7月起「這些人」優先接種

無症狀確診竟高達9成！新北40篩檢站揪1100例

周玉蔻爆「又有疫苗週末到台灣」　加碼曝光消息來源

快訊／新冠肺炎燒進北市府！驚傳11樓市長室外駐衛警確診

「慈濟可能最早得500萬劑BNT」　他籲蔡英文別擋

即日起18歲以上可預約施打殘劑　侯友宜曝新北開放順序

萬大路攤商傳攤商確診　北市封36攤花3天消毒

柯爆雙北合作秘密是夫妻！侯笑回應

快訊／新北屠宰場爆群聚染疫　1確診、5快篩陽

日本100萬劑AZ到貨時間曝光

嗆周玉蔻「超級大綠蛆」！館長挺高嘉瑜

快訊／新北＋32「這區又暴增」　各行政區染疫人數公布

快訊／18歲以上開放施打殘劑　侯友宜宣布登記地點

施明德不准蔡政府依台灣安全標準放行

更多熱門

相關新聞

想打殘劑疫苗？北市府教你怎麼「講」

想打殘劑疫苗？北市府教你怎麼「講」

中央疫情指揮中心25日宣布開放殘劑施打。台北市長柯文哲說，「預約打完、中央種類打完，再來就授權醫師處理，但要登記」；副市長蔡炳坤說明，民眾如果家裡旁邊有門診或診所，「你可以向診所表達你想要預約，如果有殘劑的話通知我，這樣比較能立即找到人」。

北市聯醫1護理師「打完兩劑疫苗仍確診」

北市聯醫1護理師「打完兩劑疫苗仍確診」

快訊／印度變異株突破國門　柯文哲：要學著跟病毒共存

快訊／印度變異株突破國門　柯文哲：要學著跟病毒共存

變種病毒入台！PTT爆了：柯文哲昨天才預言

變種病毒入台！PTT爆了：柯文哲昨天才預言

快訊／北農快篩陽性率0.55%　下週起全面做PCR撲滅傳染

快訊／北農快篩陽性率0.55%　下週起全面做PCR撲滅傳染

關鍵字：

疫情台北市柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

家樂福、全聯怎麼選？　網一致不推它

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

快訊／打工族領1萬元補貼6／28開放上網申請　流程規定一次看懂！

秘魯返台祖孫病毒定序出爐！感染「Delta印度變異株」

歐陽妮妮法國留學遭欺負！被要求擦男生的尿

蘇貞昌謝日本贈台疫苗　7月起「這些人」優先接種

「開雙B、百萬股東」領紓困！銀行員怒：都拿去買股票

快訊／再增5死！今本土病例+76　確診降回兩位數

即日起「疫苗殘劑開放」！指揮中心：18歲以上不限類別可預約

打疫苗後染疫！醫曝最新前5大症狀

無症狀確診竟高達9成！新北40篩檢站揪1100例

2坨變腫病毒肉佔滿床　手有5個圈

蔣介石逝世　毛澤東只說了「三個字」

家樂福要賣台灣門市　業者回應了

兒房間自殺徘徊飄炭味！爸2F出租

更多

最夯影音

更多
單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...

單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...
台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

張晨光「想到女兒嫁人了」秒落淚　神演技網驚呼：連背影都有戲！

張晨光「想到女兒嫁人了」秒落淚　神演技網驚呼：連背影都有戲！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面