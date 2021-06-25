快訊／屢遭哏圖攻擊　柯文哲難過：台灣怎麼變這樣？

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心25日公布國內新增76例新冠肺炎確診個案，以新北市32例最多，其次為台北市20例、桃園市10例。台北市政府下午召開防疫記者會，針對屢遭抹黑、哏圖攻擊，市長柯文哲表示，台灣怎麼變這個樣子，他苦笑「好多人（抹黑者）因為我才有飯吃...才有工作做，不然那麼多在媒體造謠的，那些做哏圖的怎麼辦？只能這樣安慰自己」。

柯文哲稱之前中央提前配發85歲以上長者疫苗是突襲，24日上午接受電台訪問時表示：「如果真的要搞我，（下次）下來我就慢兩天（施打）」。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，打疫苗不要意氣用事，需依照量能提供市民最好的服務。

不過，北市府發言人陳智菡事後解釋，柯市長在專訪時被問到大量疫苗接種規劃，當時的回應是「也許明天下來，我就慢兩天開始這樣」，前言後語清楚表達大型場館佈建需要時間，若太臨時撥發疫苗，會先使用目前的醫院、診所，因為大型場館啟用需要2天時間，結果外界卻稱柯「蓄意拖延」，這是惡意解讀，建議大家可聽完整專訪內容，勿被錯誤訊息誤導。

柯文哲25日在記者會上被問及此事時表示，內心難過大於無奈，受訪過程都沒問題，「什麼叫抹黑、斷章取義、認知作戰，就是塑造成這個人很壞心，所以還是一樣...台灣怎麼變這個樣子，我也知道他們不會改，好多人（抹黑者）都是因為我才有飯吃...才有工作做，不然那麼多在媒體造謠的，那些做哏圖的怎麼辦？只能這樣安慰自己」。