六都最強「連10天抱蛋」　鄉民嗨報喜訊！在地人急了：不要說出來

▲台南市連10天+0。圖為台南國華街，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

本站曾報導《「南部開始失守了？」高雄屏東都+6 網質疑1點：不爆才奇怪》，南部近期有好幾個縣市都有確診病例，不過台南自16日起，已經連10天0確診了。消息曝光後，不少網友都紛紛表示，「上次說連續+0的隔天直接+9」、「低調！先別太開心，繼續保持」。

近期南部疫情較北部趨緩，不過高雄、屏東等縣市都還是有零星確診數，昨天更是各+6。不過，緊鄰高雄的台南市卻穩穩守住，6月15日當天+2以後，16日至今已經10天，確診數穩穩掛蛋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南今天也+0。（圖／翻攝自PTT）

就有網友在PTT的Gossiping板上，以「台南連10天確診+0」為題發文，提到他稍早查了一下，發現台南依舊無確診，已經是第10天+0了，「天佑台灣！大家加油！」

貼文一出，網友紛紛振奮表示，「太強啦」、「守住啊」、「嘉玲你好」、「台南就觀光城市，少了觀光客人超少」、「蠻厲害的」、「穩了」。

不過也有些網友表示要低調，「市長很低調，不要幫他立旗啦」、「不要說出來」、「別講，真的別講，很危險」、「幫低調，等等一堆人跑去玩」、「不要幫我們立旗」、「不要立旗，低調好嗎」、「不要這樣，基隆跟高雄示範過了」。