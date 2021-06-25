快訊／北市本周44人染疫　12區確診數分布曝光「萬華比士林多」

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心25日宣布新增76例本土病例，北市佔20例；另外新增5人死亡。北市府進一步公布12區行政區確診分布，顯示6月20日至今（25）日，北市總共累計人染疫，其中確診數最高的為萬華區12例，而松山區及大同區則無人確診。

根據北市府提供的6月20日至今的最新確診分布，松山區0例；信義區1例；大安區5例；中山區3例；中正區8例；大同區0例；萬華區12例；文山區5例；南港區2例；內湖區2例；士林區5例；北投區1例，共累計44人染疫。

至於6月13日至6月19日的數字則為，松山區10例；信義區12例；大安區18例；中山區15例；中正區13例；大同區17例；萬華區59例；文山區12例；南港區3例；內湖區2例；士林區73例；北投區16例。可看出，上周北市確診數最高的士林區，在本周已少於萬華區。

北市府25日下午3時召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，針對北農群聚感染後續作為、疫苗施打進度規劃等事件進行回應。

對於本周確診數分布，柯文哲在記者會上表示，萬華區基準線比較高還有很複雜的批發市場在那裡，比較難處理；士林扣掉護理之家，這禮拜看起來大部分比較正常。

▼台北25日公布最新12區疫情分布。（圖／北市府提供）

