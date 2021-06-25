LIVE／新北今＋32例「最大屠宰場爆染疫」　侯友宜親上火線說明

記者林銘翰／新北報導

中央流行疫情指揮中心25日公布，國內新增76例新冠肺炎確定病例，均為本土個案；另確診個案中新增5例死亡。今天新增個案中，以新北市32例最多，北部最大禽屠宰場「新北市家禽運銷合作社」也爆出移工群聚染疫事件，新北市長侯友宜召開記者會，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，今日新增之76例本土病例，為39例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於2021年5月18日至6月24日。個案分佈以新北市32例最多，其次為台北市20例。

指揮中心指出，其中雙北地區以外縣市24例中，13例為已知感染源、2例關聯不明、9例疫調中；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增5例死亡個案，為3例男性、2例女性，年齡介於70多歲至90多歲，發病日介於5月16日至6月19日，確診日介於5月29日至6月20日，死亡日介於6月21日至6月23日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月23日累計公布1萬3061位確診個案中，已有9650人解除隔離，解隔離人數達確診人數73.9%。

指揮中心統計，截至目前國內累計121萬3717例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含119萬7732例排除），其中1萬4465例確診，分別為1167例境外移入，1萬3245例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計102例移除為空號。

指揮中心表示，自2020年起累計610例新冠肺炎死亡病例，其中602例本土，個案居住縣市分布為新北市306例、台北市238例、基隆市19例、桃園市16例、彰化縣9例、台中市4例、新竹縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▲侯友宜召開防疫會議。（圖／市府提供）



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