拜登批准佛州緊急狀態！大廈倒塌99人失聯　下令聯邦機構協助搜救

美國佛州邁阿密一棟12層樓高濱海大廈24日無預警倒塌，造成至少3人死亡，還有99人仍失蹤。根據一份2020年的一份調查顯示，這棟有40年歷史的大樓位在黃金海岸第一排，且是蓋在填補後濕地上，周圍土地已開始下沉，可能是造成建物倒塌的其中一個原因。