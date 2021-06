拜登批准佛州緊急狀態！大廈倒塌99人失聯　下令聯邦機構協助搜救

▲事發大廈建築物一側坍塌。(圖/路透)

記者詹雅婷/編譯

美國邁阿密12樓大廈24日凌晨發生坍塌事故,總統拜登25日批准佛州進入聯邦緊急狀態。白宮表示,拜登此舉授權國土安全局、聯邦緊急事務管理署(FEMA)出面協調所有救難作業。

該棟倒塌的12樓大廈是濱海地區的尚普蘭塔南公寓(Champlain Towers South Condo),當局表示,儘管已有數十人被救出,但仍有99人失聯下落不明,尋找生還者的搜救行動正在進行中。

ABC NEWS指出,拜登25日批准佛州進入緊急狀態,下令聯邦機構協助州及地方政府進行搜救。

Biden approves an emergency declaration authorizing the federal response to the Surfside, Florida, building collapse. pic.twitter.com/8xdg5Qtl3H