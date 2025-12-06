　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小紅書登下載第一！禁令一出反爆紅　Cheap曝原因

▲▼台灣禁止小紅書。（示意圖／AI製圖）

▲台灣將封鎖小紅書一年。（示意圖／AI製圖）

記者董美琪／綜合報導

內政部表示將封鎖「小紅書」一年，防範詐騙風險。行政院長卓榮泰表示，若一年內平台仍未改善，政府可能進一步封鎖其在台網路使用。然而，有百萬粉絲的網紅Cheap和PTT鄉民觀察到，手機App Store社交類排行榜中，小紅書竟短暫超越Threads，登上第一名的位置。

PTT八卦版一名網友指出，封鎖消息公布後，小紅書在App Store的社交分類一度登頂，而一款翻牆用的VPN工具也同時拿下工具類排行榜首。他忍不住好奇，「難道小紅書在台灣突然爆紅？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而Cheap則分享小紅書在手機App Store排行榜上登上免費社交類第一名。他表示，本來使用小紅書的多半是女性，用戶群較為固定，但沒想到政府對小紅書祭出封鎖措施後，竟仍短暫登上榜首，「政府：這個詐騙很多，又不給管，很危險；民眾：沒用過，真的假的，我來看看多恐怖」。

網友紛紛留言，「潘朵拉效應，越禁止人越有興趣」、「我用了那麼久根本沒看到詐騙。台灣去年和今年，光檯面上的就被騙將近三千億，加上沒通報的一定破五千億，結果小紅書佔比不到0.1%」、「逆向營銷大成功」、「笑死真的，本來沒在用的。黨一搞我就下載了」。

但也有人留言指出，「小紅書被下架，是因為不配合司法調查，而且在台灣也沒有聯絡處。如果真的是因為大陸背景的問題，那為什麼抖音沒被禁，只有小紅書被處理？」

#小紅書登上下載第一 本來小紅書女生用比較多，沒想到政府一封就出圈了 政府：這個詐騙很多，又不給管，很危險 民眾：沒用過，真的假的，我來看看多恐怖????

Cheap 發佈於 2025年12月6日 星期六
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
又是139線！重機撞「牛魔王」Supra　騎士噴飛
鮮芋仙香港爆欠租2000萬又拖薪、5店接連熄燈！台灣總部發聲
AAA完整得獎名單一次看！
小紅書登下載第一！禁令一出反爆紅　Cheap曝原因
IU奪本屆最大獎　「世運狂放煙火慶祝」5萬人看傻
嘴破塗「魔鬼級神藥」痛到狂抖！醫揭原理　網激動：擦了馬上好

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小紅書登下載第一！禁令一出反爆紅　Cheap曝原因

紅藍桶將消失！明年底起全面禁「廚餘餵豬」　違規最高罰6000

東森樂齡四健會益智競賽參賽人數創新高！總裁王令麟驚喜現身

快訊／台鐵桃園－中壢電力故障！雙向改單線通行　旅客塞爆延誤中

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

因10元被拉牆角揍肚！名醫曝兒時遭霸凌：他們不認為有錯

1私立大學「國外找工作」超吃香？他曝優勢：真的會多看兩眼

雙子座流星雨12／14登場　台灣好行合歡山暗空公園輕鬆追星

睽違8年「2026台灣燈會」重返嘉義縣　主燈基座工程今動土

周一北東甩涼雨彈　下波冷空氣挑戰冷氣團「探11度」

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

小紅書登下載第一！禁令一出反爆紅　Cheap曝原因

紅藍桶將消失！明年底起全面禁「廚餘餵豬」　違規最高罰6000

東森樂齡四健會益智競賽參賽人數創新高！總裁王令麟驚喜現身

快訊／台鐵桃園－中壢電力故障！雙向改單線通行　旅客塞爆延誤中

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

因10元被拉牆角揍肚！名醫曝兒時遭霸凌：他們不認為有錯

1私立大學「國外找工作」超吃香？他曝優勢：真的會多看兩眼

雙子座流星雨12／14登場　台灣好行合歡山暗空公園輕鬆追星

睽違8年「2026台灣燈會」重返嘉義縣　主燈基座工程今動土

周一北東甩涼雨彈　下波冷空氣挑戰冷氣團「探11度」

電動車充電商「推688訂閱75折優惠」！營業車＆高里程車主更划算

又是139線！重機撞「牛魔王」Supra　騎士噴飛送醫

民進黨沒改國號原因　賴清德：留「中華民國」有助團結

神明入厝！富陽軒八卦祖師廟入火安座　信徒擲筊把好運背回家

市定古蹟「坪林尾橋」修復完成　侯友宜：百年橋身再現風華

AAA完整得獎名單！IU抱走本屆最大獎　李ㄐㄩㄣˋ三帥同框掀高潮

小紅書登下載第一！禁令一出反爆紅　Cheap曝原因

直擊／最高規格大賞！IU奪本屆最大獎　「世運狂放煙火慶祝」5萬人看傻

百萬冠軍茶王出爐！鄭冬泉5度奪特等獎　侯友宜：傳承好茶最香

高中鋁聯高一陳仕鴻拆彈成功　普門提前扣倒重返四強

法拉利姐被開價約P　1千萬我就豁出去！

生活熱門新聞

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL喊：下次講英文

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

胸悶掛號！她進診間才知「醫師是高大成」

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文

台人煮泡麵「必加1物」！韓留學生一次愛上

週休三日若過關　上班族怕1狀況：不是減薪

「國小打架稀鬆平常」一排綠粉挺賴瑞隆

11 公噸毒菜流市面前被攔截！北市急令全面銷毀

更多熱門

相關新聞

小紅書遭封鎖　杜汶澤：對紅色過敏

小紅書遭封鎖　杜汶澤：對紅色過敏

藝人杜汶澤的「小杜麵館」今（6日）正式開幕，迎來首位顧客早上10點就到場排隊3小時的熱情，讓他又驚又喜。關心時事的他，談及近期台灣對小紅書的管制議題，杜汶澤直言自己本來就「對紅色過敏」，笑稱：「關我屁事！我基本上對紅色沒興趣。」他強調自己沒有小紅書帳號，買車也避免紅色。

陸官媒：封得住小紅書，封不住真相

陸官媒：封得住小紅書，封不住真相

Melody小紅書帶貨8hrs賣5380萬！趙露思私物秒爆單

Melody小紅書帶貨8hrs賣5380萬！趙露思私物秒爆單

黃國昌嗆問「臉書詐騙沒被禁？」　綠議員打臉：已被罰1500萬元

黃國昌嗆問「臉書詐騙沒被禁？」　綠議員打臉：已被罰1500萬元

小紅書被封鎖　她點名另款App：是下一個？

小紅書被封鎖　她點名另款App：是下一個？

關鍵字：

小紅書

讀者迴響

熱門新聞

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

全台第3家「島語」12/29開幕

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

阿公阿嬤溜滑梯上演活春宮！分別遭拘役40、25日

目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL喊：下次講英文

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

楓葉姐姐GG？抖音正式下令「嚴禁過度美顏」

胸悶掛號！她進診間才知「醫師是高大成」

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他

快查是不是你！喝手搖飲「爽中發票1000萬」

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到泥土路

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

更多

最夯影音

更多
遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面