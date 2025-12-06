小紅書登下載第一！禁令一出反爆紅　Cheap曝原因

▲台灣將封鎖小紅書一年。（示意圖／AI製圖）



記者董美琪／綜合報導

內政部表示將封鎖「小紅書」一年，防範詐騙風險。行政院長卓榮泰表示，若一年內平台仍未改善，政府可能進一步封鎖其在台網路使用。然而，有百萬粉絲的網紅Cheap和PTT鄉民觀察到，手機App Store社交類排行榜中，小紅書竟短暫超越Threads，登上第一名的位置。

PTT八卦版一名網友指出，封鎖消息公布後，小紅書在App Store的社交分類一度登頂，而一款翻牆用的VPN工具也同時拿下工具類排行榜首。他忍不住好奇，「難道小紅書在台灣突然爆紅？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而Cheap則分享小紅書在手機App Store排行榜上登上免費社交類第一名。他表示，本來使用小紅書的多半是女性，用戶群較為固定，但沒想到政府對小紅書祭出封鎖措施後，竟仍短暫登上榜首，「政府：這個詐騙很多，又不給管，很危險；民眾：沒用過，真的假的，我來看看多恐怖」。

網友紛紛留言，「潘朵拉效應，越禁止人越有興趣」、「我用了那麼久根本沒看到詐騙。台灣去年和今年，光檯面上的就被騙將近三千億，加上沒通報的一定破五千億，結果小紅書佔比不到0.1%」、「逆向營銷大成功」、「笑死真的，本來沒在用的。黨一搞我就下載了」。

但也有人留言指出，「小紅書被下架，是因為不配合司法調查，而且在台灣也沒有聯絡處。如果真的是因為大陸背景的問題，那為什麼抖音沒被禁，只有小紅書被處理？」