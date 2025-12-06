　
地方 地方焦點

百萬冠軍茶王出爐！鄭冬泉5度奪特等獎　侯友宜：傳承好茶最香

▲百萬冠軍茶王出爐！侯友宜讚：傳承好茶最香。（圖／新北市新聞局提供）

▲2025年新北好茶冬季文山包種茶比賽頒獎典禮，市長侯友宜頒發「特等獎」匾額予今年冠軍茶王鄭冬泉（右）。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

百萬冠軍茶王出爐！新北市政府今（6日）舉辦「2025年新北好茶冬季文山包種茶比賽頒獎典禮」及冬茶展售會，市長侯友宜頒發「特等獎」匾額予今年冠軍茶王鄭冬泉，肯定茶農世代傳承種好茶。

侯友宜表示，市府定期舉辦春、冬茶包種茶比賽，肯定茶農的辛勞，並藉以推廣文山包種茶，此次冠軍茶王鄭冬泉為著名的茶王世家第三代，憑藉精湛製茶技術，製作出具有豐富口感的包種茶。今年更是第5度獲得特等獎，希望在包種茶比賽的肯定下，持續製作好茶，讓更多人感受文山包種茶的飄香味。

▲百萬冠軍茶王出爐！侯友宜讚：傳承好茶最香。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜說，坪林是大文山最主要的包種茶產區，有「百萬冠軍茶」故鄉的美譽，種植具有蘭花、玉蘭花等特色花香以及清甜的果香的包種茶。

侯友宜說，坪林是大文山最主要的包種茶產區，有「百萬冠軍茶」故鄉的美譽，種植具有蘭花、玉蘭花等特色花香以及清甜的果香的包種茶。新北茶農更屢次獲得全國製茶技術競賽佳績，至今已獲得13座全國冠軍，讓文山包種茶成為國內外旅客慕名購買的好茶，歡迎大家在展售會期間帶親朋好友來坪林旅遊，品嘗百萬冠軍茶的好滋味。

農業局表示，新北好茶冬韻展售會於12月6、7、13、14日在坪林茶業博物館旁廣場舉行，帶來60攤新北特色茶與文創美食展售，凡至冬茶展售會每日消費滿1,000元可獲品茗杯，滿3,000元加贈好茶匙。同時結合低碳永續理念，推出茶山一日旅遊行程費用790元起，限量300席開放報名中。

另外，12月13日更結合「為地球種下一棵樹─百萬人種百萬樹」計畫，推出限量200席的茶花種植體驗，報名費用100元，透過全民實地參與增進對環境生態永續的認同感。報名展售會系列體驗即可獲得100元好茶券折抵展售消費，更多活動詳情可至「新北好茶」官網查詢。

▲百萬冠軍茶王出爐！侯友宜讚：傳承好茶最香。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北好茶冬韻展售會於12月6、7、13、14日在坪林茶業博物館旁廣場舉行，侯友宜歡迎大家來坪林旅遊，品嘗百萬冠軍茶的好滋味。

