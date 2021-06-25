1年前研究曝！美倒塌大廈周圍土地有「下沉跡象」　99人仍失聯

▲瑟夫塞德市「張伯倫塔南棟大廈」24日無預警倒塌。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國佛州邁阿密一棟12層樓高濱海大廈24日無預警倒塌，造成至少3人死亡，還有99人仍失蹤。根據一份2020年的一份調查顯示，這棟有40年歷史的大樓位在黃金海岸第一排，且是蓋在填補後濕地上，周圍土地已開始下沉，可能是造成建物倒塌的其中一個原因。

綜合《商業內幕》和CBS報導，佛羅里達國際大學教授沃溫斯基（Shimon Wdowinski）2020年發表在《海洋與海岸管理》期刊的研究指出，崩塌的「張伯倫塔南棟大廈」（Champlain Towers South）蓋在填補後濕地上，其附近的地層正在下陷，30年來它以每年2毫米的速度下沉，這有可能對建物的結構造成影響。

▲▼目前仍有99人失蹤，警消正全力搜救中。（圖／達志影像／美聯社）



這棟大樓建於1981年，由鋼筋混凝土建成，位在佛州南部瑟夫塞德市（Surside）的海景第一排，副市長保蘿（Tina Paul）表示，大樓倒塌前一天才剛做完屋頂檢查。大廈公寓協會律師狄托（Ken Direktor）也證實，工程單位正針對這棟40年大廈重新進行結構認證和電線管路確認，「無論是工程師還是居民，都沒有發現任何即將發生（倒塌）的跡象。」

沃溫斯基也提到，瑟夫塞德市有很多石灰岩，可以提供土地更多的支撐，但從衛星圖像和數據看來，建築物確實發生了移動，「我們無法斷定是什麼原因造成，但隨著土地下沉結構就會出現裂縫，這確實不太尋常。」

佛羅里達國際大學工程與計算學院教授阿托羅德（Atorod Azizinamini）表示，建築物40年歷史應該不是倒塌主因，最有可能是一連串的失誤造成的災難，接下來可能要調查大廈的建造結構、採集鋼筋和混凝土樣本，還有建物腐蝕狀況才能判定。

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