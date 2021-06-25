中東沙漠洞穴「囚禁惡魔」數百萬年　當地人稱「地獄之井」不敢去

記者張寧倢／編譯

沙漠地形危險又神秘，吸引世界學者前往研究。而外媒就報導，在阿拉伯國家「葉門」就存在一個具有數百萬年歷史，卻鮮為人知的神秘洞穴，由於洞口僅30公尺寬，深度卻達100到250公尺，在當地有著「惡魔的監獄」、「地獄之井」的傳說。

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根據法新社日文報導，葉門東部馬哈拉省（Al-Mahra）的沙漠中央，有一個巨大的神秘洞穴「巴豪特之井」（Well of Barhout），位置距離首都沙那大約1300公里遠，反而離鄰國阿曼更近，當地人相傳這個沙漠洞穴是為了作為惡魔的監獄所建造的，因為底部總是飄來一股惡臭，也被稱為「地獄之井」（Well of Hell）。

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根據估計，洞口直徑寬約30公尺，深度則達100至250公尺之間，但葉門當局也表示，並不清楚洞穴深處有什麼。馬哈拉省地質調查、礦物資源當局負責人巴布海爾（Salah Babhair）解釋，洞穴太深，而且幾乎沒有氧氣，空氣也無法流動，所以沒有人到過洞底，雖然曾經嘗試近距離拍攝洞穴內部，但幾乎不可能拍攝到影像，「我曾下到大約50到60公尺深的地方，裡面有奇怪的物質，氣味也很奇怪，相當神秘。」

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巴布海爾表示，巴豪特之井在數百萬年前就已經存在，但還需要更進一步研究與調查。據報導，當地居民相信，太接近洞口的東西都會被吸入洞穴，而且裡頭還有超自然的邪惡生物，不幸的種子會從大地裂縫中生長出來，威脅地上的生命，所以民眾別說是親自前往，就連談論洞穴的事都相當避諱。

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