地獄之井真面目曝！遍地腐屍惡臭狂飄　怕被詛咒百萬年無人靠近

▲葉門的「地獄之井」長年飄著惡臭，讓人不敢靠近，下同。（圖／翻攝自推特／@Alsakaniali）

記者葉睿涵／綜合報導

中東葉門馬哈拉省（Al-Mahra）的沙漠有一個30公尺寬、112公尺深的巴尔胡特井（Well of Barhout），由於這口井長年發出惡臭，加上它坐落的地點相當神秘，因此當地人相信，這個洞穴是「惡魔的監獄」或是「判教者死後受折磨的地方」，一旦靠近就會招來厄運與詛咒，並將其稱為「地獄之井」。

據路透社與法新社報導，為了揭開這口井的神秘面紗，阿曼洞穴探險隊（OCET）的8名勇者最近深入洞底一探究竟，並在洞內發現許多蛇和動物的屍體，終於了解了洞穴惡臭的來源。OCET也在洞中發現不少由滴水形成的灰綠色穴珠（cave pearl），不過洞內並沒有任何「超自然現象」。

VIDEO: Driven by their passion to explore the unknown, a team of Omani cavers are believed to be the first to reach the bottom of Yemen's mysterious Well of Barhout -- the little-understood natural wonder, also known as the "Well of Hell" pic.twitter.com/LdiPvwjsBZ — AFP News Agency (@AFP) September 24, 2021

地質學專家阿爾肯迪（Mohammed al-Kindi）表示，他們在洞中收集了一些水、岩石、土壤和動物屍體的樣本，但他們還未對這些採樣進行分析。他在接受《國家報》的採訪時還指出，「有人說地獄之井裡的水是這世界最邪惡的東西，但我們看到的卻是純淨的淡水，我甚至喝了一整瓶，什麼都沒發生。」

Omani cavers have discovered Yemen's newly-explored 30-meter sinkhole, known as 'Well of Hell' pic.twitter.com/nuwjJOaVWN — Reuters (@Reuters) September 23, 2021

葉門的官員告訴法新社，這口井估計已有數百萬年歷史，從來沒有人到過洞底，但關於這口井的傳說卻一直流傳了幾個世紀。如今，阿曼的探險隊解開了它的未解之謎，但當地居民卻依舊深感不安，害怕探險隊的行為會為他們帶來厄運。

▼OCET未在洞內發現超自然現象。（組圖／翻攝自推特／@Alsakaniali、@OCET_Oman）

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