疫情間外送員躲角落　製造專屬「半瓶綠茶」...他提供2招解套！

▲疫情間超商等廁所不外借，也讓許多外送員遇到內急時只能拿出水瓶解決。（圖／翻攝自Facebook／外送師ㄟ543）

記者黃宥寧／綜合報導

人有三急，但疫情間公共空間暫時提供外借廁所，也傳出有外送員在送完餐點，在樓梯間大解放；藝人魏如萱也遇上外送員在她家門口大便，令她相當生氣，更擔心在疫情嚴峻下，這樣不雅行為也會造成染疫風險。對此臉書社團「外送師ㄟ543」版主，特別向《ETtoday新聞雲》表示，其實有兩種方法能解決內急。

▼外送員找不到廁所尿尿，只好自備寶特瓶解決。（圖／記者黃宥寧翻攝）

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這名外送員在臉書社團「外送師ㄟ543」發文表示，疫情間很難找到廁所，夏天悶熱免不了飲水量也大增，對此所以他都會準備一個空的寶特瓶，在沒人的地方偷偷躲起來用，最後他還好奇問了大家「是不是都有一罐『綠茶』。」

不過，該外送員算是急中生智，但有部分外送員，實在忍不住只好在別人家解決。日前新北市蘆洲區有名外送員，送完餐點，下樓時停在樓梯間，尿了一大泡尿，尿甚至沿著牆壁樓梯緩緩流下，最後更吐了幾口檳榔汁從容離開。藝人魏如萱也遇上類似事件，更讓她氣憤發文表示「有一名外送員，在我家門口大便，而且是拉肚子！」

臉書社團「外送師ㄟ543」管理員，看到類似事件層出不窮發生，特別向《ETtoday新聞雲》表示，許多外送夥伴不知道有很多好用的廁所地圖，如能夠善用的話，就可避免不雅觀爭議及外送員負面形象。

對此，他也提供外送平台設立的頁面，點進網頁後，頁面會顯示出哪些店家願意提供廁所及提供免費充電等服務。外送平台店家提供借廁所服務；不僅如此手機APP也有「廁所地圖」，只要下載就能一目了然到哪裡解決內急，最後他也呼籲在非常時期，大家除了要配合政策也要維持外送員形象，一起挺過危機。

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