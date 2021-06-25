專案委託購買65萬劑疫苗已送件　徐榛蔚：生命可貴盼中央核准

▲花蓮縣政府委託敏盛醫藥專案採購65萬劑疫苗已正式送件。（圖／記者王兆麟攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府今年六月初與其他縣市由敏盛醫療集團旗下的盛弘醫藥採購德國原廠BNT疫苗，盛弘醫藥24日正式向食藥署遞件申請500萬劑（花蓮65萬劑），這是繼鴻海、台積電獲政府許可向德國BNT藥廠洽購之後，由地方政府委託專案代理進口疫苗。

花蓮縣長徐榛蔚強調，當全國疫情三級警戒又延長，疫苗採購和施打更加刻不容緩。縣府委託代理專案進口採購65萬劑經WHO認證通過之國際優良新冠疫苗（BNT輝瑞、莫德納、嬌生）等疫苗，可使全縣卅二萬鄉親全部免費接種二次，完整預防療程可全力守護鄉親生命。

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據盛弘醫藥股公司醫藥事業群執行長陳美孜24日接受媒體採訪指出，盛弘醫藥自6月初起，陸續收到各縣市政府，包括花蓮縣、台東縣、南投縣及雲林縣政府 和企業團體採購外國疫苗的委託。盛弘醫藥是台灣合格製藥廠商，對進口各國不同醫藥經驗豐富，面對目前嚴峻疫情，希望能協助台灣民眾盡早進行新冠病毒疫苗的普及施打。

盛弘強調，已間接與德國BNT聯繫要購買500萬劑疫苗，德國BNT已在審核廠商資格中。陳美孜指出，礙於疫苗採購並非一般企業及宗教團體可以進行採購，看到政府開放永齡基金會和台積電都順利取得行政院授權購買，希望能夠依照前例取得政府授權，代表委託方採購德國BNT疫苗。

▲縣長徐榛蔚24日在防疫記者會上呼籲中央早日核准疫苗進口。（圖／花蓮縣政府提供）

徐榛蔚指出，中央政府在5月28日開放地方政府及民間向衛福部申請進口疫苗，非常謝謝中央政府，開放民間企業及地方政府來做，等同是中央和地方及民間企業共同攜手合作。由於時間迫在眉睫，民眾生命更加可貴，只要行政院核准購買， 花蓮鄕親將全面施打德國BNT疫苗。

據日本「新型コロナウイルス 熾烈な「ワクチン争奪戦」（中譯：“新冠病毒激戰”疫苗戰“）在去年9月3日媒體報導，美國預訂了8億劑（人口：3.29億）。歐盟預訂了16.85億劑（人口：5.1億）。日本預訂了5.3億劑（人口：1.2億）。英國預訂了3.8億劑（人口：6665萬）。巴西預訂了2.2億劑（人口：2.15億）。加拿大預訂了1.9億劑（人口：3759萬），顯示世界各國疫苗超前佈署。以日本為例，日本人口總數約1.2億人，日本政府採購疫苗超前佈署，以數倍的人口數做準備，平均每人可打到三次。

韓聯社報導，南韓福部長權德哲於4月24日表示，與美國輝瑞藥廠簽訂合約，再採購可供2000萬人接種的疫苗，也就4000萬劑，南韓已向5家藥廠和透過COVAX機制， 總共訂購1億9200萬劑疫苗，南韓人口約五千二百多萬人，採購的疫苗可供9900萬人施打，幾乎可為每人施打兩次。

徐榛蔚表示，面對疫情嚴竣時刻，縣民十分關心疫苗嚴重缺乏，加上變種病毒的衝擊，時間迫在眉睫，鄉親的生命更加可貴，我們將以國際案例為借鏡，唯有做好充足的疫苗準備，才能讓鄉親免於恐懼，相信也會得到民眾鄉親及民意機關的支持，共同渡過這場危機。

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