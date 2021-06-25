變種新症狀？外國染疫者吐血　專家指「尚未有證據證實」

▲印尼出現新冠患者出現咳血或吐血的狀況。（圖／路透）

記者張乃文／台北報導

印尼肺科專家透露，近來新冠患者症狀出現變化，醫院加護病房（ICU）收治了許多出現咳血或吐血症狀的年輕患者，不同於先前多數病患苦於症狀惡化或嚴重併發症而住進ICU。是否代表變異株出現新症狀？台灣專家表示，目前尚未看到有科學證據證實，也強調，目前有2種策略可防堵變種病毒入侵。

根據CNN印尼報導，位於雅加達都會區德博市（Depok City）的印尼大學醫院中，一名肺科專家伊蘭迪受訪表示，他近來接手了許多咳血的年輕新冠患者，卻未同時罹患其他疾病或是併發症，他不得不用支氣管鏡做特殊檢查，並採集血液樣本進行分析，但目前為止，仍未找出這些年輕患者咳血或吐血的原因。

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不過，台灣的病毒專家、中研院院士賴明詔表示，目前尚未有科學證據顯示有這樣的症狀出現，但比較普通毒株與現今大家較為擔憂的Delta變異株，後者染疫後的症狀的確會比較嚴重。

▲專家表示，目前沒有研究顯示Delta變異株容易感染哪個特定族群。（圖／記者李毓康攝）

另外，報導提到，當局衛生機構代理主任麥西（Maxi Rein Rondonuwu）博士表示，觀察發現，Delta變種病毒有容易傳染給18歲以下未成年族群的趨勢。

對此，賴明詔則說，Delta的傳染力非常強，比其他的變種株強很多，「所以Delta會是造成情況最嚴重的」，主要影響的就是傳染力增加，但沒有證據指出特定族群特別容易感染。他認為，台灣要防堵Delta變異株入境，第一就是疫苗，雖然防護力會變差一點點，但仍是有效的；第二就是居家隔離和PCR採檢，先前指揮中心也已經公布，無論有無症狀，只要是確診者密切接觸者和國外入境者，不管是居家隔離或居家檢疫期滿前一天，要進行公費PCR檢測。

感染科醫師黃高彬指出，印度變異病毒株的症狀很特殊，除了呼吸道症狀之外，有時候還會有腸胃道症狀（噁心、嘔吐、腹痛或拉肚子等），甚至還會很像感冒，出現流鼻涕、喉嚨痛或發燒等症狀，但有一點非常不一樣，就是印度變異病毒株會讓味覺受到很大的影響，這點要請民眾多加留意，若最近有接觸到陌生人或曾到熱區，最好都要去採檢。