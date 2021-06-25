打完AZ過8hrs「沒發燒、頭痛」他納悶　網狂笑：疫苗認證的老人

▲許多人選擇接種疫苗，降低感染新冠肺炎的機率。（示意圖／記者許宥孺翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠疫苗陸續抵台，而在本土疫情尚未緩解情況下，不少人選擇接種、降低感染機率，但也擔心副作用帶來的影響。就有網友在24日發文，說他當天去打了AZ疫苗，看到很多新聞都說接種完，大約8小時後會開始有副作用，「但到現在已超過8小時了，沒發燒沒頭痛」讓他超納悶，話題意外引發熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「打完AZ疫苗後八小時沒發燒頭痛穩了嗎？」說他打完疫苗超過8小時，不僅沒發燒沒頭痛，好像也沒什麼症狀，就納悶地跟其他人求助「這樣可以安全下莊了嗎？還是要再觀察？」

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▲中央流行疫情指揮中心指出，7月1日起擴大疫苗接種對象，包括小黃司機在內者將納入，圖為醫護人員施打疫苗。（資料照／記者沈繼昌攝）

貼文一出，就有人留言分享自己的經驗，「睡覺完沒事基本上就沒事」、「我自己打完第二天才開始燒，你參考一下」、「我12個小時後開始發燒，隔天全身無力」、「半夜就會開始不舒服了」、「中午打，隔天早上起床你就知道了。」

有趣的是，先前不少專家都指出，這次打疫苗的對象若是長者，就比較沒有副作用的問題，就有網友不禁開玩笑，「恭喜被疫苗認證老了」、「老了就早點睡，老人」、「你是老人吧」、「老人體質，我有個長輩打了也沒異樣」、「AZ認證的老人。」不過也有同類人現身，「就是我啦！完全沒感覺，沒有發燒痠痛，一點不適也沒有，真的是AZ認證的老人= =」。

其中，還有人認真提醒原PO，「請觀察完整48小時兩天整，比較安全」、「趁現在還活跳跳快準備黏床用品吧！喝的水、飲料、可樂，吃的話你沒胃口XD」、「認真回，我16小時開始不適」、「看免疫系統，每一個人不同，有2天也有3天有人沒事，到第二劑才會」、「48小時是觀察副作用，抗體要等14天。」