詐團也三級警戒　專人採買手機集中保管...榔頭敲硬碟滅證

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊日前接獲線報，得知詐騙集團在台中市南區架設電信詐騙機房，警方派員監控發現新冠肺炎（COVID-19）疫情期間採取嚴格管制措施，每天僅由機房主嫌邱男（32歲）外出採賣，且手機集中保管斷絕對外通訊。

▲刑事局出動除暴特勤隊攻堅瓦解台中一假公安電信詐騙機房 。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵七大隊會同台中市大雅警分局、台中市刑大科偵隊、台北市松山警分局共組專案小組聯合偵辦，並於4月19日上門攻堅，但因為邱嫌等人犯案手法老練，居然趁警方攻堅時持榔頭敲壞機房電腦多部硬碟，導致警方收網時查扣的筆電、電腦主機、監視器硬碟幾乎全部毀損，

▲刑事局出動除暴特勤隊攻堅瓦解台中一假公安電信詐騙機房 。（圖／記者張君豪翻攝）

警方逮捕邱姓主嫌及其共犯共11人，訊後依加重詐欺罪、組織犯罪條例將11人移送台中地檢署複訊，主嫌等人以5-15萬元不等金額交保候傳。

警方行動中雖然查包含筆電11台、硬碟10個、監視器鏡頭4個、隨身碟2個、手機13支及教戰手冊等贓證物，但上述電腦、硬碟、隨身碟等數位儲存內容都遭犯嫌破壞，案情一度陷入膠著。

▲刑事局出動除暴特勤隊攻堅瓦解台中一假公安電信詐騙機房 。（圖／記者張君豪翻攝）

歷經數位鑑識還原犯罪證據，雖然犯嫌持榔頭敲壞硬碟，但警方拆取硬碟從中找到尚未毀損的碟片，順利還原部分詐騙數位證據，發現該機房成員從今年2月透過二類電信發話，假冒大陸公安及金融機構員工詐騙20多名大陸民眾，粗估獲利超過新台幣2千餘萬元。

刑事局還原數位證據後，在6月7日補充卷證移送地檢署偵辦。刑事局說，雖然台灣新冠肺炎疫情進入三級警戒，但警方仍會持續投入刑案偵辦，若民眾發現犯罪事證或可疑分子群聚，歡迎向警政機關檢舉，警方定會依法偵辦確保社會治安。

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