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社會 社會焦點 保障人權

恐怖吃人洞畫面曝！雨彈狂襲山區道路崩毀　他神預測喊停打疫苗

記者吳世龍／高雄報導

受滯留鋒面及西南風影響，高雄市各地區於21日凌晨起下起豪大雨，那瑪夏區青山巷道路也因連日豪雨，路面出現塌陷，所幸警方巡邏時發現放置三角錐及拉起封鎖線警示，目前雙向管制避免發生意外。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲那瑪夏區青山巷道路因連日豪雨路面出現塌陷，所幸警方巡邏時發現放置三角錐及拉起封鎖線警示，目前雙向管制。（圖／記者吳世龍翻攝）

六龜分局達卡努瓦派出所員警21日中午執行巡邏勤務時，突然發現那瑪夏區青山巷道路距青山社區前300公尺處的道路，因連日豪大雨的沖刷，竟有路面塌陷的情形，且面積約一台自小客車的大小，深度約110公分左右，因青山巷道路是那瑪夏區達卡努瓦里與嘉義縣阿里山鄉的主要聯外道路，員警不敢大意，立刻放置三角錐及拉起封鎖線警戒，並雙向管制禁止人車通行避免發生意外。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲那瑪夏區青山巷道路因連日豪雨路面出現塌陷，所幸警方巡邏時發現放置三角錐及拉起封鎖線警示，目前雙向管制。（圖／記者吳世龍翻攝）

而原本22日在那瑪夏區達卡努瓦里民生教會要進行第二波長者疫苗施打，高雄市政府根據中央氣象局預報顯示，高雄山區降雨量為200至340毫米，於21日晚間宣布六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區等地22日停止疫苗注射作業，防止長者前往時發生危險。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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