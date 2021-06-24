大林外海油管破裂汙染小琉球　中油：最大誠意承擔責任　

▲廖婉汝與中油公司人員開會 。（圖／廖婉洳提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

6月22日凌晨中油外海輸油管破裂，導致原油外洩，油汙甚至漂到小琉球沿岸，對當地漁民、居民生活與環境生態造成嚴重影響。國民黨屏東籍立委廖婉汝在漁會總幹事蔡寶興及議員王薇茗陳情下，今（24）日與中油公司開會，了解清汙情況；中油表示，會以最大誠意承擔責任。

▲▼油汙汙染情形。



中油大林廠外海第二浮筒進行原油卸收作業時蛇管於22日凌晨破裂裂漏油，導致原油汙染琉球沿海，漁民及鄉親擔心衝擊生態及海洋資源，向廖婉汝陳情。

廖婉汝今天向中油公司詢問狀態；中油表示，發現漏油後，即積極追蹤油汙影響的區域，經海巡署、海保署及琉球鄉公所帶領地方清潔單位的協助，汙染海域已於23日傍晚大致清除，目前未發現新的汙染情況，公司持續監控中。

廖婉汝表示，小琉球沿岸可見油汙雖已清除，但擔心仍有殘留，且可能對環境生態造成傷害。

她表示，浮油汙染將直接損壞漁網、漁具，對未來魚貨是否造成影響也需要評估。由於時值6月，正要進入觀光熱季的小琉球，雖因疫情影響，在三級警戒下暫不開放旅遊，但漏油事件對當地未來觀光事業造成的直接間接影響，也應進行評估。

會議，廖婉汝要求中油務必檢討漏油原因，確保汙染不再擴大及完善後續除汙作業，中油同意在確實了解地方損害程度及事實認定下與地方協調補救措施；該公司也請海保署共同評估漏油對海洋生態的影響程度，為未來生態復育工作負應負的責任，並積極與琉球鄉公所及漁會協調汙染所造成的損失賠償事宜，以最大的誠意承擔起責任。

►Her今天推出「石墨烯顯瘦提臀塑崩褲」兩件組，特價4980元